Brexit: Sněmovna lordů souhlasila, že prosadí zákon blokující divoký brexit do pátku 6.9.

5. 9. 2019

The Guardian front page, Thursday 5 September 2019: Cornered Johnson suffers triple Commons defeat pic.twitter.com/4Rw5SqwTkd — The Guardian (@guardian) September 4, 2019

Vládly obavy, že Sněmovna lordů, která musí potvrdit každý zákon z Dolní sněmovny, se stane obětí probrexitérských poslanců a ti zneužijí praxe tzv. "filibustering" - zdržování agendy nesmyslnými projevy - k tomu, aby zákon blokující divoký brexit Horní sněmovnou neprošel.To se nestalo a přibližněstředoevropského času po noční debatě Horní sněmovna rozhodla, že zákon blokující divoký brexit, schválený v Dolní sněmovně vzbouřeneckými poslanci z Konzervativní strany, které za to Johnson nechal ze strany vyloučit, bude vrácen do Dolní sněmovny do pátku 18 hodin středoevropského času, čímž zaručila jeho průchod Horní sněmovnou.O zákonu pak bude možno hlasovat znovu v pondělí 9.9. a bude prezentován pro schválení královnou, což je formální procedura rovnající jeho uvedení do praxe.K této noční dohodě došlo poté, co Johnsonův pokus vyvolat v říjnu v Británii všeobecné volby selhal po sérii těžkých porážek v parlamentě pro jeho vládu. Zákon blokující divoký brexit, který podpořily opoziční strany a konzervativní vzbouřenci lehce prošel svým druhým a třetím čtením. Zákon prošel v Dolní sněmovně ve středu všemi schvalovacími etapami.Podrobnosti v angličtině ZDE