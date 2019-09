The Telegraph: Johnsonův "geniální nápad" jak zabránit odkladu brexitu

9. 9. 2019





Soudce Jo Maugham: Plán je, že Šarlatán dá tajně Evropské unii vědět, že vlastně žádný odklad brexitu nechce.







Cummingsovým brilantním odhalením je, že to Evropskou unii překvapí a způsobí to, že odmítne to, s čímž by jinak souhlasila.





Někdo by jim oběma opravdu měl vysvětlit, že Evropa má internet.



Jak známo, britská Dolní sněmovna schválila proti vůli Borise Johnsona zákon, který ho nutí, aby v polovině října požádal Brusel o odklad brexitu, pokud do té doby nevyjedná rozumnou dohodu o odchodu Británie z EU. (Tu nevyjedná, protože nevyjednává.)Probrexitový deník Daily Telegraph, vlastněný zahraničními oligarchy, napsal v neděli večer, že Johnson a jeho poradci si vymysleli "geniální plán" jak tento zákon obejít. V čem spočívá?Že Johnson sice oficiálně, jak ho zákon nutí, požádá Brusel o odložení brexitu, ale zároveň pošle do EU i druhý dopis, v němž bude Brusel informovat, že prodloužení nechce. ZDE





K tomu Evropská unie: "Článek 50 o odchodu země z EU odkazuje na ústavní procedury členského státu, což znamená, že rozhodne britský Nejvyšší soud, který nám sdělí, který z obou dopisů je platný. Tohle je lepší než seriál House of Cards!



Senior EU official to me on the possibility of 2 letters: "A50 refers to constitutional procedures of the member state, which means that it is up to the UK supreme court to tell us which one is valid. This is better than House of Cards!" — Mujtaba Rahman (@Mij_Europe) September 9, 2019

On @BBCr4today, a Justice of the Supreme Court (Lord Sumption) was asked if Johnson’s double letter trick is legal/ would work.



“No, of course not.”



The daft idea, promoted by The @Telegraph, is illegal - as it undermines the legal demand to seek an extension. — Mike Galsworthy (@mikegalsworthy) September 9, 2019