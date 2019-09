Británie: Downing Street potvrdila, že Dolní sněmovna bude suspendována od pondělí večer do 14. října

9. 9. 2019

Break: Parliament is to be prorogued tonight. No Parliament, select committees or scrutiny of the executive until October 14th. Perfectly legal but the longest prorogation in modern history, in the middle of the biggest political crisis since the war.

Tonight, the @LibDems will vote against the PM’s election, which he could use to tip us into a No Deal. We will not support an election until Article 50 has been extended. Other opposition leaders have confirmed the same in cross-party meeting this morning. — Jo Swinson (@joswinson) September 9, 2019

Exc: No10 has seen polling that means if there was an election now, Boris Johnson would do worse than Theresa May, according to Jason Stein, who was a Tory special advisor and Amber Rudd aide until Saturday night



— Sam Coates Sky (@SamCoatesSky) September 9, 2019

The Boris bravado has disappeared in Dublin, saying No Deal would be a “failure of statecraft”.



He is now going all out for Mrs May’s “deal”, with Northern Ireland to be hived off from the rest of the UK.



A clean break Brexit is the only way forward. — Nigel Farage (@Nigel_Farage) September 9, 2019

- Johnson navštívil v pondělí dopoledne irského premiéra Varadakara v Dublinu. Zatímco žvanil, Varadakar ho velmi jasně varoval, že i po vypadnutí z EU bude muset Británie okamžitě zahájit vyjednávání o problémech, které odmítá řešit. Komuniké z jednání konstatovalo, že mezi oběma stranami zůstávají "podstatné rozdíly".- Johnson znovu tvrdil, že nezažádá o odložení brexitu, jak to nyní od něho vyžaduje zákon.- Televize Sky News zjistila, že kdyby se teď konaly volby, Johnson dopadne hůř než Theresa Mayová v roce 2017, kdy se jí nepodařilo získat parlamentní většinu. Zjistil to tajný průzkum Downing Street. Konzervativci by získali jen asi 295-300 poslaneckých křesel:Nigel Farage se rozčiluje, že Johnson znovu mluvil v pondělí ráno v Dublinu o "dosažení dohody s EU". Podle něho je jedině možné "rozvázání všech svazků s EU". Varadakar varoval, že nic takového možné není, že Británie okamžitě přileze s prosíkem o nové jednání.