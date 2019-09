Johnson počtvrté prohrál hlasování v parlamentě: Poslanci požadují zveřejnění důkazů o jeho spiklenectví

Dolní sněmovna schválila rezoluci konzervativního vzbouřence Dominica Grieva požadující prostřednictvím tzv. historické "humble address", "skromné žádosti" královně, zveřejnění veškerých komunikací o jednání o suspendování parlamentu a dokumentů o dopadech divokého brexitu na Británii. Rezoluce byla v pondělí večer schválena 311 hlasy oproti 302 - většinou 9 hlasů. Je to už čtvrtá volební porážka Borise Johnsona v parlamentě:





"Toto je skromná žádost, prezentovaná Jejímu Veličenstvu, aby laskavě nařídila ministrům, aby předložili této Sněmovně, ne později než ve 23.00 ve středu 11. září, veškerou korespondenci a další komunikace (ať oficiální či neoficiální, v psané i elektronické formě, včetně, avšak nejenom, z komunikačních služeb WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook messenger, ze soukromých emailových účtů zašifrovaných i nezašifrovaných, z esemesek a iMessages a z použití oficiálních i osobních mobilních telefonů), komunikace směřující do současné vlády, ze současné vlády i v rámci současné vlády, od 23. července 2019 týkající se suspendování parlamentu, které odeslaly či obdržely tyto osoby: Hugh Bennett, Simon Burton, Dominic Cummings, Nikki da Costa, Tom Irven, Sir Roy Stone, Christopher James, Lee Cain či Beatrice Timpson; dále prosím nařiďte ministrům, aby předložili této sněmovně ne později než ve 23:00 ve středu 11. zaří veškeré dokumenty vypracované ve vládě Jejího Veličenstva od 23. července 2019 ve vzthu k Operaci Yellowhammer (dokumentace o dopadech divokého brexitu) a předložené kabinetu či kabinetnímu výboru."



Historická "skromná žádost" je pro vládu závazná. Musí ji splnit. Jenže je nepravděpodobné, že to Johnsonova vláda učiní. Johnsonův generální prokurátor Geoffrey Cox řekl v pondělí v Dolní sněmovně, že vláda nemá pravomoc donutit výše zmíněné osoby, aby zveřejnily svou soukromou komunikaci.



Loni vláda ignorovala jinou "skromnou žádost" požadující zveřejnění právní analýzy generálního prokurátora týkající se dohody Theresy Mayové o brexitu. Vláda zpočátku tu žádost ignorovala a splnila ji teprve o měsíc později, když poslanci schválili další rezoluci, která shledala, že se vláda dopustila pohrdání parlamentem. Tentokrát takovou rezoluci poslanci nemohou schválit, protože parlament bude uzavřen a umlčen až do 14. září. Je velmi nepravděpodobné, že by Johnson splnil požadavek parlamentu, protože jím pohrdá.

