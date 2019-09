Britští poslanci bojující proti divokému brexitu se chtějí vrátit k dohodě Theresy Mayové a uspořádat druhé referendum

11. 9. 2019

Britští poslanci, usilující o to zabránit divokému brexitu, zkoumají možnosti, jak přinést do parlamentu v druhé polovině října znovu určitou verzi třikrát odmítnuté dohody Theresy Mayové o brexitu a pokusit se v té době také uspořádat o jeho schválení referendum.Poslanci hodlají strávit nadcházející týdny snahou vrátit do parlamentu dohodu Mayové - s doplněnými ústupky Labouristické straně. Stále větší počet poslanců prý nyní podporuje tuto myšlenku, spojenou s druhým referendem o brexitu. Údajně tento plán nyní podporuje až padesát poslanců.Podrobnosti v angličtině ZDE