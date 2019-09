Gruzie se nehledě na územní spory může stát členem NATO

13. 9. 2019

Bývalý generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen nabídl Gruzii schéma vstupu do aliance bez rozšíření platnosti čl. 5 pojednávajícího o kolektivní bezpečnosti na Abcházii a Jižní Osetii, informuje Jurij Roks.

Podle Rasmussena to neznamená, že by se Tbilisi mělo nekontrolovaných regionů vzdát, ale pouze tolik, že čl. 5 by plně fungoval až po obnovení teritoriální integrity. Představitelé Gruzie už označili návrh za nepřijatelný. Opozice a řada expertů jej ale považuje za perspektivní.

Rasmussen představil myšlenku vstupu Gruzie do NATO v Tbilisi na páté konferenci Now What pořádané McCainovým institutem.

Podle gruzínské opozice je návrh plně přijatelný, protože by země formálně vstoupila do aliance v mezinárodně uznaných hranicích a pouze čl. 5 by platil v omezené podobě. Přitom členství v NATO by zbavilo Tbilisi možných nepříjemností s Moskvou a stalo by se klíčem k obnovení teritoriální integrity.

Podrobnosti v ruštině: ZDE