Střet zájmů na druhou

16. 9. 2019 / Karel Dolejší

Mimo jiné i na stav české justice by měla dohlížet místopředsedkyně Evropské komise pro evropské hodnoty a transparentnost Věra Jourová (ANO). A přesně zde začínají problémy, které zjevně ani předsedkyně komise Ursula von der Leyenová úplně nedomyslela.

Českého premiéra vyšetřoval Evropský úřad proti podvodům (OLAF) kvůli střetu zájmů - a dokonce kvůli neslýchané možnosti, že si jako premiér sám do svých podniků přihrává evropské dotace. To se nikde jinde v celé EU nemůže stát.

Babiš je ale také faktickým výlučným vlastníkem soukromého politického subjektu s názvem Hnutí ANO 2011. Lze přitom jasně vypozorovat, že prakticky každý člen této politické formace, který někdy projevil nesouhlas s majitelem klíčů, byl záhy neprodleně "odejit", včetně např. autora původního programu hnutí Jiřího Zlatušky. A komisařka Jourová je současně členkou (plus bývalou 1. místopředsedkyní) ANO.

Zkusme teď malý myšlenkový experiment: Jourová kromě maďarských a polských potíží s nezávislostí justice a právním státem dostane na stůl i záležitosti, které se přímo týkají také jejího šéfa Andreje Babiše. Vždyť von der Leyenová dává jasně najevo, že chce čerpání dotací z fondů EU napříště spojit právě s plněním kritérií právního státu v členských zemích. Bude mít v takovém případě Jourová skutečný zájem věcí se zabývat sine ira et studio?

Pakliže nasadí stejně přísná měřítka na všechny země Visegrádské skupiny, může to znamenat, že ČR budou evropské dotace kvůli Babišovi dokonce permanentně zastaveny. V takovém případě se bruselská opatření přímo dotknou také Agrofertu, přičemž ANO 2011 je v mnoha ohledech třeba považovat za pouhou politickou divizi zmíněného holdingu. Jourová by se pak nepochybně ocitla ve sporu se svým šéfem Babišem a z ANO by byla rychle odejita. A protože se místopředsedkyní EK stala především z titulu své stranické příslušnosti, logicky by následoval i konec v této funkci. Jinak řečeno, brzy po kritickém nálezu ohledně stavu české justice by Jourová zřejmě přestala být podle magazínu Forbes jednou ze stovky nejvlivnějších lidí na planetě.

Máme tu tedy střet zájmů na druhou: Premiéra, který přiděluje dotace (evropské i české) svým vlastním podnikům a který instaloval ministryni spravedlnosti, jež to připravovanou "reformou" justice hodlá krýt; a navíc ještě místopředsedkyni Evropské komise, která má bdít nad dodržováním evropských hodnot a transparence v členských zemích, ale přitom je sama ve funkci jen z titulu členství v soukromé politické straně zmíněného premiéra. Ve vojenském slangu existuje pro takovou zapeklitou situaci sice nezdvořilý, zato však nadmíru přiléhavý termín "FUBAR" (Fucked Up Beyond All Repair).

Opravdu si myslíte, že Věra Jourová je ten typ, který by riskoval možný rozchod s hnutím ANO a ztrátu své prestižní funkce v Evropské komisi?