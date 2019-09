Nesplněné sliby strany Právo a spravedlnost před nadcházejícími všeobecnými volbami

Mezitím v Absurdistánu 106:

16. 9. 2019 / Tomasz Oryński

Představte si, že jdete po ulici a najednou vidíte odtahový vůz, který hodí vrak automobilu na veřejné parkoviště. Asi byste si pomysleli, že čas začal jít pozpátku, protože firmy provozující odtahové vozy mají z ulic odstraňovat opuštěné vraky aut, ne je tam umisťovat. Ale nebojte se, s vesmírem se nestalo nic znepokojujícího, to je jen Polsko.

- školská reforma, jak předvídali všichni kromě PiS, skončila katastrofou. Školy musejí řešit dvojnásobný počet studentů, takže jsou první třídy často přeplněné (viz fotografie ZDE ) v některých školách začíná vyučování v 6.40 ráno a končí ve 20 hodin. Ale nemějte obavy, děti budou vzděláványý jinde, například v jednom z pořadů pro děti v televizi faráře Rydzyka, v němž jeden kněz dětem vyprávěl, jak je vláda strany Právo a spravedlnost opravdu vynikající:





V roce 2008 dostala v Lublinu jedna odtahová firma příkaz od policie, aby odstranila z ulice proti dopravním předpisům zaparkovaný automobil Hyundai Pony. Vzhledem k tomu, že si pro tento vůz majitel nikdy nepřišel, soud ho zkonfiskoval. O 11 let později už měla firma, vlastnící parkoviště, plné zuby toho, že žádná instituce není ochotna zaplatit náklady na parkování tohoto vozidla (dosáhly už 12 000 zlotých, tedy 72 000 Kč, což je několikanásobek hodnoty toho automobilu, který se mezitím proměnil ve vrak), a tak to auto tato firma prostě zase pohodila do ulic města.Takové každodenní problémy iritují mnoho Poláků, ale vláda má důležitější věci na práci. Dělat církvi, co jí na očích vidí. Ukázalo se například, že biskup Leszej Sławoj-Głódź, který byl během své práce jako armádní kaplan bezprecedentní rychlostí povýšen z vojína na generála, dostává generálskou penzi 17 000 zlotých (102 000 Kč) měsíčně. Někteří důchodci dostávají za celý rok méně! Mezitím poslanec za stranu Právo a spravedlnost požadoval, aby ministerstvo digitalizace donutilo firmu Google, aby "na mapách Google byly řádně označeny kostely". Podle tohoto poslance prý označuje Google mešity půlměsícem, ale nikoliv kostely křížem (je zajímavé, že se mi tento problém na mém internetu nepodařilo vytvořit).Také dochází k různým občanským iniciativám na nejnižší úrovni: přistihli jednoho pošťáka, jak lepí nálepky na dopisy od Unicefu. Na nálepkách byl nápis: "Katolíci! Vyhoďte to! Tohle není katolická organizace!" Není divu, že si církev už myslí, že pro ni zákon neplatí. Televize TVN vysílala o případu, v němž kněze, odsouzeného u veřejného soudu na tři roky do vězení za sexuální obtěžování dítěte interní církevní soud shledal nevinným. V témž rozsudku konstatovali církevní soudci, že knězova devítiletá oběť se podílela na cizoložství. I regulérní kněží nyní usoudili, že pro ně zákony neplatí - časopis Tatry vylíčil situaci, kdy přistihli hlídky v Tatranském národním parku, že tam kněz do hor vedl skupinu 55 dětí (skupiny musejí mít alespoň jednoho vedoucího na každých 15 dětí a musí je vést licencovaný průvodce). Kněz tvrdil, že jako boží posel na Zemi žádné průvodce nepotřebuje, neboť je veden Boží Prozřetelností.Avšak i nekněží mají mezi sebou nadřazené bytosti. Jarosław Kaczyński oznámil , že po volbách začne minimální mzda v Polsku růst bezprecedentním způsobem, do příštích voleb se téměř zdvojnásobí, a do 21 let dosáhne německé minimální mzdy. Podle strany Právo a spravedlnost povede zvýšení minimální mzdy v soukromém sektoru (veřejný sektor regulují jiné zákony, a jak nás poučily nedávné stávky učitelů a lékařů, pro ně žádné peníze na zvýšení platů nejsou) k tomu, že bude Polsko inovativnější, i když jaksi nechápu, jak zdvojnásobení platu uklízečky bez jakéhokoliv vztahu k změnám na trhu vyvolá v průmyslu inovace. Někteří lidé poukazují na to, že to povede k rychlé automatizaci, a tak mnoho lidí prostě přijde o zaměstnání. To je pravděpodobně důvodem, proč bylo také oznámeno radikální zvýšení plateb národního pojištění, přes protesty zaměstnavatelů i podnikatelů. Ale to by neměl být problém - Kaczyński jim sdělil už před dvěma lety, že jestliže nedokáží podnikat za podmínek, které vytvořila strana Právo a spravedlnost, pak prostě neumějí podnikat a měli by jít dělat něco jiného. To říká člověk, který žije třicet let z peněz daňových poplatníků a který nikdy nevedl žádnou firmu, ani pro žádnou firmu nepracoval (s výjimkou pochybných čachrů s jedním rakouským stavebníkem)...V podstatě chce strana Právo a spravedlnost lidem pořád říkat, jak mají dělat svou práci, zejména pokud to lze použít jako propagandy k pošpinění opozičních politiků. Od té doby, co ve Varšavě prasklo pod řekou velké potrubí, splašky tečou do řeky, protože nejsou už čerpány přes řeku do čističky. Vládní propaganda ohledně této věci šílí a šíří lživé informace, že voda v řece Visle ve Varšavě je těžce otrávená (navzdory tomu, že splašky tečou do řeky až pod Varšavou). Obviňuje z toho Rafała Trzaskowského, nedávno zvoleného primátora Varšavy. Mimochodem potrubí, které vede splašky z jedné strany města do čističky na druhé straně řeky, bylo vybudováno teprve před několika lety. Když byl primátorem Varšavy Lech Kaczyński, vypouštění splašků do řeky bylo běžnou praxí a nikdo neřval, že je to ekologická katastrofa...Ale samozřejmě, když je možné ukázat Trzaskowského jako nekompetentního, strana Právo a spravedlnost to chce využít co nejvíce. Vyslala armádu, aby vybudovala pontonový most k instalaci nouzového potrubí. Věc však nejde zrovna lehce, protože se ukázalo, že na pontonový most se nedají položit těžké trubky. Což není nic nového, armáda používá archaický pontonový most ze šedesátých let, pro nějž jsou příliš těžké i tanky Leopard. Samozřejmě, strana Právo a spravedlnost přislíbila podstatnou modernizaci vojenského zařízení, ovšem zatím se jim jen podařilo koupit luxusní letadla pro vládu.Tohle nebyl jediný příslib, který strana Právo a spravedlnost nesplnila:- nikde není ani známky po oněch milionech elektrických automobiků, které přislíbil Morawiecki (po absurdní soutěži, v níž účastníci měli vypracovat design tvaru nového automobilu bez jakékoliv technické specifikace ZDE - žádné další informace o této "soutěži" nebyly zveřejněny);- z přislíbených 100 000 levných bytů jich bude dokončeno méně než 1 procento;- vlajkový projekt výstavby kanálu, který má umožnit přístavu Elbląg jeho rozkvět , je ohrožen poté, co vyšlo najevo, že na modernizaci samotného přístavu nejsou žádné peníze, bez této modernizace bude ovšem kanál naprosto k ničemu;- nový přístup k mezinárodní politice, podle něhož mělo Polsko povstat a už nebýt na kolenou, zcela selhal. Prezident Trump, nejvýznamnější partner a spojenec strany Právo a spravedlnost, se rozhodl, že raději pojede na golf, než aby se účastnil ceremonie k 80. výročí nacistické invaze do Polska a navzdory tomu, že strana Právo a spravedlnost neustále leze kamsi Spojeným státům tím, že ustoupila požadavkům viceprezidenta Pence a zrušila zákonné změny, které měly přimět gigantické americké korporace jako Facebook, Apple, Google a Uber, aby platily v Polsku daně;- ale nic si z toho nedělejte, ne že by na těch akcích k 80. výročí nacistické invaze do Polska nebyli žádní důležití hosté. I když Donald Tusk odmítl přijet, protože ho zprvu vláda nepozvala (tvrdila, že zve jen šéfy států a Evropská unie není stát) a pak ho pozvala jako soukromého občana, první řada byla plná opravdu důležitých osobnosti: členů vlády a regulérního poslance, kteerý byl tak důležitý, že sama šéfka Ústavního soudu mu pomáhala, když měl problém s moderní technologií:





- nedošlo k žádnému zlepšení bezpečnostních opatření pro důležité osobnosti. Právě vyšlo najevo , že před čtrnácti dny se prezidentova limuzína srazila s jiným vládním vozidlem;- ukázalo se, že přísliby skoncovat s protekcí a s korupcí byly jen prázdnými sliby, což dokazuje případ internetového portálu Běloveského pralesa. Nadace, kterou vytvořili stoupenci strany Právo a spravedlnost, dostala grant z EU ve výši 6 milionů zlotých (36 milionů Kč) na vytvoření informačního serveru. Poté, co proti tomuto rozhodnutí protestovaly protikorupční úřady EU, nadace dostala namísto toho dotaci 7,2 milionů zlotých od samotné polské vlády. Za tyto obrovské peníze dostal polský daňový poplatník internetovou stránku za pár halířů, s náhodnými videi z webových kamer umístěných v Běloveském pralese a pár stručných článků, které vypadají, jako by je psalo desetileté dítě;- Příslib strany Právo a spravedlnost, že bude občanům naslouchat, lze vidět dvěma způsoby. Na jedné straně nebyla strana PiS ochotna vyslechnout výroční zprávu ombudsmana pro občanská práva - během jednání příslušné parlamentní komise mu sedm minut nadávala poslankyně PiS Krystyna Pawłowicz a pak mu odebrala právo promluvit. Jeho projev v parlamentě byl na programu až těsně před půlnoci, a protože ho poslanci strany Právo a spravedlnost nepovažovali za důležitý, šli prostě domů. Na druhé straně, vláda nakoupila izraelský odposlouchávací software Pegasus, takže NĚJAKÝM občanům zjevně je ochotná naslouchat;- a pokud jde o obnovu loděnic, situace není jen katastrofální (kromě soukromých loděnic, které si vedou dobře bez jakékoliv vládní pomoci) ale i naprosto absurdní. Už jsme tu psali o tom, jak premiér Morawiecki umístil pamětní plaketu na náhodný kus šrotu, o němž předstíral, že jde o kýl nově budované přívozní lodi. Za poslední dva roky se schopnosti budovat Potěmkinovy vesnice zlepšily a nyní si mohou politici ze strany Právo a spravedlnost dělat reklamu před nově postaveným ledoborcem. Z nějakého důvodu se ale slavnostní ceremonie spuštění nové lodi nekonala, a podrobnější zkoumání odhalilo proč ne: ta loď totiž nejenže byla postavena v rozporu se základními loďařskými principy, ale také nebyla řádně svařena - mezery byly vyplněny izolepou a natřeny barvou.Není divu, že s takovouto historií plnění volebních příslibů strana Právo a spravedlnost už raději teď nikomu nic neslibuje. Sdělení pro nadcházející volby je jednoduché: DÁME VÁM PENÍZE!! Zvýšíme vám platy, dáme další penze, nové sociální dávky - nikdo vám toho nedá tolik, kolik vám slibuje strana PiS! Avšak navzdory tomu se připravují na možnost, že ve volbách nebudou příliš úspěšní. Inspirovali se Británií a suspendovali na měsíc parlament, takže příští zasedání polského parlamentu se bude konat až dva dny po volbách. I když to technicky vzato není protizákonné, k takové situaci dosud nikdy nedošlo, protože se považuje za férové, aby starý parlament nečinil žádná rozhodnutí, když už bude zvolený nový. Všichni uvažují, proč to dělají?

Ale možná k tomu nedojde. Na transparentu jednoho kandidáta strany Právo a spravedlnost se objevilo číslo na kandidátce, které mělo být vylosováno až o čtrnáct dní později. Kandidát tvrdí, že to byla chyba tiskárny, avšak - překvapení - ukázalo se, že číslo pro stranu PiS bylo vylosováno velmi výhodné. Strana Právo a spravedlnost se to celé snaží bagatelizovat, ale mnoho lidí začíná uvažovat o tom, jestli nějaká tiskárně někde už také omylem nevytiskla nové volební výsledky....