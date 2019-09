"Naslouchejte vědcům," naléhala Greta Thunbergová v americkém Kongresu

19. 9. 2019





Greta Thunbergová řekla otevřeně poslancům amerického Kongresu, aby brali vážně varování klimatologů ohledně globálního oteplování. Došlo k tomu během slyšení v americkém Kongresu, kdy mladá generace vyjadřovala své oprávněně vážné obavy nad osudem Zeměkoule.



Thunbergová jako obvykle vystoupila i v americkém Kongresu nesmírně inteligentně a rozumně. Řekla, že si nepřípravila žádný projev kromě toho, že předkládá poslancům Kongresu zásadní zprávu IPCC, vydanou loni, která varuje před rychle se blížící katastrofou globálního oteplování naší planety."Nechci, abyste poslouchali mě, chci, abyste poslouchali vědce," řekla Thunbergová americkým poslancům. "Chci, abyste jednali podle vědeckých důkazů a chci, abyste podnikli reálné kroky."Šestnáctiletou aktivistku američtí poslanci vyslechli většinou s respektem, přestože jsou američtí politikové silně nejednotní ohledně toho, zda je globální oteplování skutečný problém.Poslanci v Kongresu vyslechli i další mladé aktivisty bojující proti globálnímu oteplování, kteří hovořili o traumatu vyrůstání ve světě, který musí počítat s většími povodněmi, bouřemi, větším horkem a globálními nepokoji v důsledku globálního oteplování."Měli byste se stydět. Aktivismus mladých lidí proti globálnímu oteplování by neměl existovat," konstatovala sedmnáctiletá Jamie Margolinová, která svědčila o dusivém kouři ve státě Washington, z něhož pochází, který tam nyní vzniká z lesních požárů každé léto. Margolinová dodala, že její kolegové studenti trpí úzkostnými stavy a "podivnou formou nihilismu", když uvažují nad tím, zda vůbec má cenu dělat si plány do budoucnosti."Vládnou deprese a strach," zdůraznila. "Je to ničivé a děsivé a také máme pocit, že jsme byli zrazeni. Je ostudné a zbabělé proti globálnímu oteplování nepodnikat nic. Jak si můžeme říkat příkladná země pro svět, když se chováme jak zbabělci a neděláme nic?"Příští měsíc se v New Yorku má konat summit OSN, kde budou aktivisté naléhat na vlády, aby posílily své úsilí snížit emise uhlíku.Svět v současnosti směřuje k překročení hranice oteplování o 2 stupně Celsia. Velcí znečišťovatelé ovzduší, jako USA a Brazílie, mají nyní šéfy států, kteří zpochybňují globální oteplování a nadšeně podporují likvidaci lesů a pralesů, která vede k dalšímu rychlému oteplování planety.Podrobnosti v angličtině ZDE