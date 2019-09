Co víme o útoku na Saúdskou Arábii?

20. 9. 2019

BS: V srpnu jste vydali zprávu, která tvrdí, že saúdská infrastruktura je stále zranitelnější útokem z Íránu a jaksi k tomu došlo přesně tím způsobem, který jste předpověděli. Co s tím teď uděláme? Řekněte nám, o co tady jde.

SJ: Myslím, že to má především politický rozměr, který spočívá v tom, že Írán byl zatlačen do rohu a považuje se za zatlačeného do rohu. - Jeho HDP podle odhadu Mezinárodního měnového fondu kvůli [americkým] sankcím letos klesne zhruba o 5 %. Míra inflace je letos mezi 40 a 50 %. A v této chvíli neexistuje vážně míněný politický dialog o zrušení těchto sankcí. Takže myslím, že to co v této pozici Íránci dělají je hluk - a částečně proto, aby získali politický dialog o zrušení sankcí. Zčásti může také jít o to, že Íránci předpokládají, že pokud nyní trpí, mohou také zařídit, aby spolu s nimi trpěli i jiní. - A tak použití projektilů, ať už to byl Írán přímo nebo nepřímo, prostřednictvím partnerů nebo proxies, má trestající dopad. Myslím, že chtěli vyslat velmi jasný signál, v tomto případě Saúdům a zejména ropné infrastruktuře, že mohou způsobit bolest, tak jako to může Západ provést íránské ekonomice.

BS: Dobře, mířilo to na nás? Jaká je zpráva pro nás?

SJ: Myslím že to určitě byla zčásti zpráva určená pro nás; že Saúdové jsou nepřátelé Íránců a existuje významné soupeření a konflikt, včetně míst jako je Jemen. Takže to mohlo být částečně určeno Saúdům, ale bylo to určeno nám. Myslím že Íránci jsou dost chytří, aby chápali, že pokud by podnikli vojenskou akci proti nám, ať přímo nebo nepřímo, proti americkým námořním plavidlům, americkým základnám v regionu, odpověděli bychom téměř jistě vojenskou silou. Pokud zasáhnete Saúdy a ne nás; ano, pak je tu debata. Budeme reagovat? Necháme Saúdy reagovat? Jak zareagujeme? Kybernetickými operacemi? Myslím, že Íránci uznávají, že způsob, jakým to udělali, reakci USA velice zkomplikoval, ale zprávu předali. -

BS: Jsme si jisti, že to byl Írán?

SJ: To co jsme až dosud viděli, pokud jde o důkazy, je že víme, že byly použity projektily proti infrastruktuře v Saúdské Arábii. Infrastruktuře Aramca, včetně Bukajku. Co víme v regionu je, že pokud to byli Húsiové, kteří prohlásili, že to udělali, jejich raketové a bezpilotní kapacity... obecně pocházejí od Íránců. Pokud to Íránci udělali přímo... Pak víme, že to byli Íránci.

Co zrovna teď nevíme je odkud tyto projektily pocházejí, kolik jich bylo střel s plochou dráhou letu nebo bezpilotních prostředků. (Pro bezpilotní prostředky podnikající "sebevražedné" nálety na cíl je korektní terminologické označení "loitering munitions", pro něž zatím neexistuje adekvátní český překlad - pozn. KD.) Mají tuto schopnost, přímo i nepřímo, prostřednictvím Húsiů. Takže je tu spousta informací, které zatím neznáme, a není jasné, do jaké míry byli Íránci přímo zapojeni, pokut to byl útok Húsiů.

