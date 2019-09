Britský Nejvyšší soud: Johnsonovo suspendování parlamentu je nezákonné a neplatí

Kompletní pětadvacetistránkové rozhodnutí Nejvyššího soudu v této věci je ZDE

Na Twitteru i v široké veřejnosti se ozývají hlasy požadující, aby Boris Johnson odstoupil. Naproti tomu někteří komentátoři varují, že tohoto rozhodnutí Nejvyššího soudu může Johnson populisticky zneužít v předvolební kampani, v níž se bude prezentovat jako nevinná oběť britského establishmentu, včetně soudců, který "zradil lid".

Gina Miller: Dnes nezvítězil žádný jednotlivec ani žádná kauza. Je to vítězství pro suverenitu parlamentu, oddělení moci a nezávislost našich britských soudů. Je klíčové, že dnešní rozhodnutí potvrzuje, že jsme národ, kde vládne zákonnost. Zákony, nad nimiž není nikdo, ani premiér. Nedovolte, aby vláda bagatelizovala závažnost dnešního rozsudku. Jednomyslného rozsudku. Promluvili jednoznačně. A to, co říkám premiérovi, je, že opakuji slova Lady Haleové: Ten příkaz byl prázdný papír, parlament nebyl suspendován, poslanci by se měli vrátit zítra do práce, a pokračovat v kritickém hodnocení této vlády. Dnešní verdikt vypovídá o obrovském množství věcí. Tento premiér musí zítra otevřít dveře parlamentu. Poslanci se musejí vrátit a být odvážní a pohnat tuto neskrupulózní vládu k odpovědnosti.

