Právníkovi, který vyhrál proti Johnsonovi u Nejvyššího soudu, doporučuje policie, aby si koupil neprůstřelnou vestu

26. 9. 2019



Čelný právník, který s kolegy zvítězil tento týden u Nejvyššího soudu proti Johnsonovi, když soud prohlásil jeho suspendování parlamentu za nezákonné, konstatuje, že bude zřejmě muset kvůli výhrůžkám smrtí opustit Británii.



Jolyon Maugham QC oznámil, že jeho místní policie a kriminální komisariát jsou natolik znepokojeny nedávnými výhrůžkami smrtí, že mu doporučili, aby nosil neprůstřelnou vestu, a bývalý expert na terorismus dostal nařízeno, aby v Maughamově domě instaloval tlačítko pro případ nouze. Kolem Maughamova domu je také instalováno vysoce bezpečnostní ochranné zařízení.



Maughamovi bylo také doporučeno, aby na veřejné akce chodil s bodyguardem."Koupil jsem si neprobodnutelnou vestu a najmu si i pracovníky pro osobní bezpečnost. Jsem opravdu znepokojen," řekl Maugham. "Je mi tak trochu trapně, že se mi tolik věnuje policie, která má finanční problémy, avšak detektiv, s nímž spolupracuji, trvá na tom, že je to přiměřené a nutné. Upozornil mě, že v současnosti v Británii existuje množství samotářů ultrapravičáků a že potřebuju ochranu."Maugham začal dostávat výhrůžky smrtí poté, co zvítězil u Nejvyššího soudu proti Borisi Johnsonovi a došlo k znovuotevření parlamentu. Policie se obává, že Maughamova bezpečnost začala být výrazně ohrožena poté, co jedna novinářka zveřejnila jeho adresu."Zveřejnění mé adresy drasticky zvýšilo ohrožení mého života. Situaci nenapomohl neuvěřitelně provokativní výrok z úřadu britského premiéra v Downing Street, útočící na lidi, kteří předložili soudu tento případ a vyhrožovali soudcům. Situace se ještě výrazně zhorší v nadcházejících šesti týdnech, kdy budeme mít případ u skotského soudu, jímž chceme donutit Johnsona, aby poslal do Bruselu dopis požadující odložení brexitu," dodal.Podrobnosti v angličtině ZDE