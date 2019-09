Britští Gumáci se vracejí, tentokrát na globální scénu

28. 9. 2019

V osmdesátých letech sledovalo britský satirický televizní program The Spitting Image ( Jako by jim z oka vypadli , česká verze Gumáci ) každý týden patnáct milionů diváků. Nyní, třiadvacet let po zrušení tohoto programu pro nezájem, se pořad znovu vrací, tentokrát na globální televizní obrazovky. Producenti seriálu jednají s americkými televizními sítěmi. Takto bude vypadat Donald Trump:









Tvůrce pořadu Roger Law chce pořad obnovit jako "satiru veřejné služby". "Dnešní politická situace je naprosto chaotická. Co se mne týče, je to lepší než křičet na televizi, ne? Tak jsem se rozhodl to znovu zkusit."Dělat si legraci z Donalda Trumpa, přiznává Law, je ovšem těžké. "Slyšel jsem, že ostatní satirikové říkají, že se o Trumpovi nedá dělat satira, protože on je sám sobě svou satirou. No, ale s loutkami můžete zajít daleko dál, protože herci vám to neudělají. A, Panebože, my půjdeme hodně daleko." Lawův Trump je absolutní monstrum.Britská televizní společnost Avalon chce novou sérii těchto pořadů nechat psát v USA a filmovat ji v Británii. Ředitel projektu Jeff Westbrook, bývalý scénárista kresleného seriálu Simpsonovi a Futurama, je přesvědčen, že semusejí vrátit, situace k tomu dozrála "v dnešním světě je opravdu velké množství zlých bláznů, které je nutno svrhnout z piedestalu".Co se týče snah předložit britskýglobálnímu publiku, Westbrook říká: "Je pravda, že Británie má mimořádně silnou tradici karikatury a satiry, ale myslím si, že diváci po celé světě jsou dostatečně chytří na to, aby se jim to líbilo."Law tvrdí, že loutky mají v dnešním světě stále ještě místo: "Loutkářství přináší svého druhu násilí a realitu a energii na obrazovku."Podrobnosti v angličtině ZDE