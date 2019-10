Johnson předložil Bruselu šílený návrh: tři irské hranice místo jedné

Ve snaze "vyřešit" neřešitelný problém hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou, která se po údajném odchodu Británie z EU má stát hranicí Evropské unie, avšak mírová dohoda o Severním Irsku, plně integrovaná do britského členství v EU, vyžaduje, aby tato hranice zůstala otevřená, navrhl Johnson a jeho vláda Bruselu na poslední chvíli "sérii celních center" v Irské republice i v Severním Irsku, z obou stran ve vzdálenosti asi 15 km od hranice. Samozřejmě to porušuje veškeré britské přísliby o nutnosti zachování otevřené hranice.

Britský právník David Allen Green: Británie vážně navrhuje jako řešení pro problém severoirské hranice vytvořit tři hranice místo jedné.



The UK seriously is suggesting that the solution to the Irish border issue is to create three borders instead of one

For avoidance of doubt, some initial reactions from the island of Ireland to @10DowningStreet's 'non paper' proposals for the Irish border.



Will never be tolerated.

Vexatious and menacing.

Entirely unacceptable.

An absolute non-runner.@RTENewsPaulCpic.twitter.com/9OkHviuxFq