Moderátor BBC Johnsonovi: Vy jste vlastně pěkná svině, že?

2. 10. 2019

The Prime Minister is a pathological liar

(Location: Oxford Rd, Manchester) #CPC19





Moderátor BBC: Deník Times vás vyhodil, poté, co jste si vymyslel citát. Proč jste si ten citát vymyslel?

Boris Johnson: No... ééé... tohle... zase... víte, to jsou to jsou velké výrazy pro ... To, co se stalo bylo... Můžu vám to celé říct. Bylo to... Jste si jist, že by diváci raději nechtěli slyšet o...Moderátor: No, dobře, když nechcete mluvit o vymyšleném citátu...Boris Johnson: Byla to dlouhá a politováníhodná historie...Moderátor: Dobře, ale vy jste si ten citát vymyslel?Boris Johnson: To, co se stalo, bylo, hm, připsal jsem události, které se měly odehrát před smrtí Pierse Gavestona. Bylo to velmi trapné a je mi to velmi líto.Moderátor: Chci se vás zeptat na jednu drzou lež. Když jste byl v týmu šéfa Konzervativní strany Michaela Howarda, popřel jste mu, že máte mimomanželský poměr. Ukázalo se, že je to pravda, a proto vás vyhodil z funkce. Proč jste lhal svému šéfovi strany?Boris Johnson: No, chci říci, zase, bez urážky, ohledně toho, hm... víte, já jsem o tom s Michaelem Howardem nikdy nemluvil a, ééé, víte, víte, jsem mu neřekl...Moderátor: Vy jste mu lhal.Boris Johnson: No, víte... Já nechci to celé znovu rozbírat.Moderátor: To se vám nedivím.Boris Johnson: Proč bych se k tomu měl vracet? Chci říct, už jsem to probíral mnohokrát. S... tak se podívejte na ten dokumentární film. Proč nemůžeme mluvit o něčem jiném?Moderátor: No, v tom pořadu taky je... No, tohle je o vaší integritě. Ten pořad zaznamenal vaši reakci, když posloucháte telefonní rozhovor, v němž váš přitel Darius Guppy vás žádá o adresu jednoho novináře, aby ho mohl nechat zmlátit. Aby mu mohl zlámat žebra. A vy, když jste to slyšel, jste mu tu adresu dal. Co to vypovídá o vás, Borisi Johnsonovi?Boris Johnson: No...Moderátor: Nejste vlastně ... vymýšlíte si citace, lžete šéfu své strany, chcete být součástí toho, když má být někdo zmlácen. Vy jste vlastně pěkná svině, že?LHAL SVÉMU ŠÉFOVILHAL SVÉ MANŽELCELHAL KRÁLOVNĚTEĎ LŽE I VÁM