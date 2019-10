Britští důchodci žijící v EU přijdou o své zdravotní pojištění

7. 10. 2019





Britové trpící vážnými chorobami žijící v Evropské unii nemají vůbec žádnou jistotu ohledně toho, jak bude po divokém brexitu financována jejich zdravotní péče a zda vůbec bude hrazena. Žijí uprostřed noční můry úzkosti a zoufalství.

"Je to jako trest smrti," konstatuje Denise Abelová, která se r. 2012 odstěhovala do Itálie. "Nemyslím na nic jiného. Mám pocit, že se na mě vykašlali a zradili mě. Zuřím. Slovy se ta zuřivost nedá vyjádřit. Jsme vedlejšími škodami ve válce britské vlády s Evropskou unií."Britská vláda oznámila minulý měsíc, že pokud dojde k divokémui brexitu, zdravotní péči pro 180 000 britských důchodců, žijících v Evropské uni, bude Británie hradit jen po dobu šesti měsíců po brexitu.Většina asi 1 milionu Britů, žijících na území EU, vydělává, takže si platí zdravotní pojištění v členských zemích EU, v nichž žijí. Jejich zdravotní pojištění by nemělo být postiženo.Avšak důchodci, kteří si financovali své zdravotní pojištění, když pracovali v Británii, jsou součástí reciproční smlouvy s EU, zvané S1, v jejímž rámci za jejich lékařskou péči poskytovanou v EU platí britské zdravotnictví. Tato smlouva po divokém brexitu přestane existovat.Britská vláda se snaží přesvědčit britské důchodce žijící v EU, aby si začali platit zdravotní pojištění v zemích EU, kde žijí, avšak to často není možné, nebo je to příliš drahé a nedá se to zaplatit z relativně nízkého starobního důchodu, který důchodcům poskytuje britský stát, zejména poté, co po referendu o brexitu klesla hodnota britské libry o 20 procent."Ti lidé opravdu přijdou o své zdravotní pojištění, varuje Kalba Meadows z organizace Britové v Evropě. "A v mnoha zemích ztrácíte povolení k pobytu, pokud nemáte zdravotní pojištění. Lidé mají opravdu velký strach. Kontaktují nás stovky lidí. Mnoho z nich je opravdu starých, někteří mají nevyléčitelné choroby. Žijí opravdu v hrůze."Podrobnosti v angličtině ZDE