Británie už kvůli hlasování o brexitu zchudla o 66 miliard liber

9. 10. 2019

Škody na státním rozpočtu v důsledku brexitu již dosáhly částky 420 milionů liber týdně - tedy vyšší než zdiskreditované tvrzení Borise Johnsona, který sliboval podpoření výdajů na zdravotnictví sumou 350 milionů, napsal Rob Merrick.

Británie již kvůli brexitu zchudla o děsivých 66 miliard liber, když se ekonomický růst vytratil, varují experti.

Ztráta znamená velkou díru ve státním rozpočtu, zhruba 420 milionů týdně. Místo posílení výdajů slibovaných brexitéry se národní bohatství od června 2016 snížilo o 2,5-3 %, tvrdí Institut pro fiskální studia.

"Obáváme se, že Británie téměř zcela propásla vlnu vlnu globálního růstu, která by normálně podpořila export a investice," uvádí se v devastující zprávě. Investice v soukromém sektoru přitom poklesly až o 20 %.

Dokonce i dohoda o brexitu, která je stále nepravděpodobnější, by znamenala "slabý" růst kolem 1,5 % ročně. "Zůstat v EU by bylo pro růst nejlepší," uzavírá studie. Nicméně tato výhoda by mohla být zlikvidována plány Labour Party na zvýšení daní, znárodňování průmyslu a posílení regulace pracovního trhu.

Ekonomické škody brexitu zaznamenané ještě předtím, než země skutečně opustí EU, jsou výsledkem padající libry devastující příjmy domácností a nejistoty investorů.

Nové hodnocení posílí kritiku, která tvrdí, že varování před referendem, která podle brexitérů byla velmi přehnaná, ve skutečnosti odrážela realitu.

Státní zadlužení napřesrok stoupne více jak dvakrát tolik, než v březnu činila oficiální prognóza. Tím dojde k překročení hranice dluhu ve výši 2 % HDP stanovené vládními předpisy.

Dokonce i relativně klidný brexit bez dohody by znamenal celkové zadlužení ve výši takřka 100 miliard liber. Tím by dluh poprvé od 60. let překročil 90 % HDP.

Podrobnosti v angličtině: ZDE