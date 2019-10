V Británii roste mezi poslanci podpora pro druhé referendum o brexitu

13. 10. 2019



Foto: Zoufalci z vedení extremistické protestantské severoirské strany DUP. Jejich výrazy mluví výmluvně o tom, co je to za lidi



Proevropští poslanci britské Dolní sněmovny se v sobotu vyslovili, že začínají mít ve sněmovně dostatečnou podporu pro nové referendum o brexitu, poté, co znovu vznikly pochybnosti o tom, zda se Borisi Johnsonovi podaří vyjednat takovou dohodu o brexitu s EU, kterou by parlament schválil.





Už mnoho měsíců



Parlament plánuje dramatické a mimořádné sobotní zasedání v sobotu dne 19. října po klíčové vrcholné schůzce EU ve čtvrtek 17. a v pátek 18. října, kde musí Johnson předložit svůj konečný plán pro brexit.



Na sobotu 19. října je také plánována obrovská demonstrace pro setrvání Británie v EU, které se zřejmě účastní až milion lidí.



Protestantští severoirští fundamentalisté z extremistické strany DUP, která jde tvrdě proti zájmům a názorům všech ostatních severoirských politických stran, všech tamějších podnikatelů a většiny obyvatelstva, v sobotu znovu zdůraznili, že v žádném případě nepřijmou Johnsonovo řešení, aby Severní Irsko zůstalo po brexitu v nějaké formě partnerství s Evropskou unií. Po středečním jednání s irským premiérem Varadakarem v severní Anglii se s ním Johnson dohodl, že na irském ostrově nebudou žádné pohraniční kontroly a že Severní Irsko bude i nadále trvale dodržovat předpisy Evropské celní unie.



"Severní Irsko musí zůstat součástí britské celní unie, tečka," řekl Nigel Dodds, šéf poslaneckého klubu strany DUP v Dolní sněmovně. "Nyní projednávaný plán nemůže fungovat, protože Severní Irsko musí plně zůstat součástí celní unie Velké Británie."



Bez podpory deseti poslanců z extremistické DUP Johnson svou případnou dohodu s Bruselem neprosadí.



Labouristická strana je připravena přikázat svému poslaneckému klubnu, aby hlasoval pro nové referendum o brexitu.



Podrobnosti v angličtině





