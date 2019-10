Americká ultrapravice zveřejnila ostudné video, na němž Trump násilně útočí na média

14. 10. 2019





Video, na němž Donald Trump střílí na novináře a své politické odpůrce, bodá je a brutálně na ně fyzicky útočí, bylo promítáno minulý týden na konferenci pro jeho stoupence v Miami.



Na konferenci protrumpovské organizace American Priority měli mluvit někteří vrcholní stoupenci Donalda Trumpa, včetně jeho syna Donalda juniora a jeho bývalé mliuvčí Sarah Huckabee Sanders.

Video, na němž je i loho předvolební kampaně Donalda Trumpa pro rok 2020, obsahuje záběry, kdy muž, jemuž byla přidělána hlava Donalda Trumpa, střílí uvniř "kostela fake news" na věřící, kteří mají obličeje jeho kritiků, anebo loga médií. Je to převzatá a přepracovaná scéna z filmu, černé komedie z roku 2014 "Kingsman: The Secret Service".Video útočí na CNN, Politico, Black Lives Matter, BBC, Guardian, na moderátorku MSNBC Rachel Maddow, Hillary Clintoovou, na zemřelého senátora , Johna McCaina, Bernieho Sanderse, Baracak Obamu a další.Šíření tohoto videa dokazuje, do jak velké míry Trumpovy verbální útoky proti médiím ovlivnily jeho stoupence i jejich propagandu. Trump opakovaně nazývá sdělovací prostředky stalinským a hitlerovským výrazem "nepřátelé lidu".Podrobnosti v angličtině ZDE