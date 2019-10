Finsko: Do summitu EU se dohoda o brexitu nedá stihnout

15. 10. 2019





Naděje Borise Johnsona, že se mu podaří zajistit dohodu o brexitu a předložit ji vrcholné schůzce EU, která začíná ve čtvrtek 17. října, nyní vypadají marné, poté, co Antti Ribbe, finský premiér a v tomto půlroce předseda Evropské unie konstatoval, že bude zapotřebí "více času".



Očekává se, že jednání v Bruselu ohledně nového Johnsonova návrhu pro brexit budou pokračovat i přiští týden, což by mohlo znamenat, že by se další vrcholná schůzka EU musela konat příští týden.

Nesmírně složité aspekty Johnsonova návrhu pro brexit, podle něhož by Severní Irsko zároveň bylo a nebylo členem Evropské celní unie, by vyžadovaly obrovské změny v systému celních předpisů Evropské unie a velké množství právních změn. Potíž je, že Evropská unie považuje Johnsonův návrh víceméně za šíleny a vyjednavač EU pro brexit Michel Barnier požaduje, aby se Británie vrátila k předchozí verzi dohody, kterou vyjednala Theresa Mayová, podle níž by prostě Severní Irsko zůstalo v Evropské celní unii.Pokud nedojde do nadcházejícího summitu EU dne 17. a 18. října k dohodě, Johnson zřejmě zruší mimořádné zasedání Dolní sněmovny, plánované na sobotu 19. října. Podle tzv. "Bennova zákona" by však měl Johnson povinnost do 23 hodin v sobotu 19. října oficiální požádat Brusel o odložení brexitu nejméně do 31. ledna 2020.Johnsonovi mafiáni v britské vládě však už dříve naznačili, že Johnson se záměrně pokusí o odklad nutnosti poslat žádost o odložení brexitu tím, že snad zpochybní "Bennův zákon" u soudu, čímž by získal několik dalších dní pro vyjednávání jeho "nové" dohody o brexitu.Mezitím čelí Boris Johnson obnovené hrozbě od "vzbouřenecké aliance" poslanců Dolní sněmovny, kteří se snaží zamezit divokému brexitu a požadují uspořádání druhého referenda o brexitu.Podle jednoho návrhu těchto poslanců by bylo možno se vrátit k dohodě o brexitu, kterou vyjednala Theresa Mayová, ale doplnit ji o záruky ochrany životního prostředí a spotřebitelských a zaměstnaneckých práv.Jeremy Corbyn, šéf Labouristické strany, je pod obrovským tlakem od vysokých činitelů Labouristické strany v jeho stínovém kabinetu, aby podpořil druhé referendum o Johnsonově dohodě pro brexit.Deník Guardian však upozorňuje, že funamentalističtí brexitéři, poslanci v Konzervativní straně i v Labouristické straně (tam je jich asi 20) se nyní připravují podpořit Johnsonovu dohodu, pokud bude dojednána, protože se obávají, že jinak se uskuteční druhé referendum o brexitu a brexit bude zrušen, protože podle průzkumů veřejného mínění už déle než rok většina Britů požaduje setrvání Británie v Evropské unii.Podrobnosti v angličtině ZDE (placený přístup) ZDE