Jak američtí poradci vycvičili teroristy do války proti spojenci v NATO

16. 10. 2019 / Karel Dolejší

Lara Seligmanová se právě neobvykle otevřeně rozepsala o tom, jak američtí poradci cvičili oddíly kurdské YPG do boje proti turecké armádě ZDE . Hysterické zděšení po zahájení turecké invaze, s níž bylo třeba kvůli americké podpoře YPG pět let dopředu najisto počítat, tak je usvědčeno z naprosté vyumělkovanosti a vylhanosti. Nejen že Američané nejsou ani v nejmenším překvapeni tím, co se děje. Velmi aktivně pomáhali s přípravou na takovou eventualitu.

Ve spojení s doznáním několika špičkových amerických představitelů až po úroveň ministra obrany, že jsou si plně vědomi propojení syrské YPG s organizací PKK, která je na evropském i americkém oficiálním seznamu teroristů, tak vzniká velice zajímavý obrázek.



Pozn. red. Níže uvedené video je z turecké televize. V Turecku není svoboda projevu.



Níže uvedené video obsahuje dokumentární videozáznam přiznání amerického ministra obrany, že je mu známo, že spojenecké jednotky YPG jsou syrskou pobočkou mezinárodně uznané teroristické organizace PKK. Tento záznam nemá naprosto nic společného se stavem svobody projevu v Turecku. Turecká vláda totiž nedisponuje žádnou mocí donutit ministra cizího státu, aby se v parlamentní debatě k čemukoliv přiznal - pozn. KD.

Američané, kterým se před pěti lety nechtělo utrácet životy vlastních pěšáků v boji s teroristickou organizací označující se za "islámský stát", najali jinou, jimi samými oficiálně uznanou teroristickou organizaci, aby to pod krycím jménem udělala za ně.

Kromě vágních slibů ohledně kurdského státu v severní Sýrii se za to "odměnili" také vycvičením teroristických milic v taktice mobilního boje proti tureckým jednotkám. Jinak řečeno, cíleně připravili nepřátele do boje se spojeneckou zemí v NATO. Do boje, kterému přitom jako jediní mohli předejít a zabránit ZDE.

Když na něj konečně došlo, stahují se - a své základny předávají novým patronům svého klienta, Rusům ZDE.

Nejsem ani dost málo nadšen tím, co se - odfiltrujeme-li notoricky prolhanou černou protitureckou propagandu organizace tradičně financované vymáháním výpalného v kurdské diaspoře a pašováním lidí, zbraní a drog do Evropy ZDE (pdf) - prokazuje jako pravdivé, pokud jde o průběh turecké operace v Sýrii. Dovolím si jen připomenout, že Turecko tu na rozdíl od nového sponzora PKK/YPG cíleně nebombarduje nemocnice podle souřadnic, které obdrželo od mezinárodních organizací se záměrem vyhnout se zbytečnému ohrožení civilistů. Zaznamenáváme ovšem řádění soldatesky z řad některých obskurních podorganizací střechové "Syrské národní armády" v tureckém žoldu a dále oběti špatně zaměřené letecké a dělostřelecké podpory. To ovšem zdaleka není totéž jako záměrné nálety na nemocnice, tržiště a na zasahující záchranáře...

Je to dokonce sotva na úrovni toho, jak "starostlivě" naváděli leteckou a dělostřeleckou podporu kurdští návodčí, když šlo "jen" o arabské civilisty ZDE.

Možná že na veliký rozdíl od většiny komentátorů nejsem ani tak znepokojen tím, co dělá Turecko v Sýrii - byla to bohužel od určitého okamžiku jen otázka času, nic jiného Erdoganovi nezbývalo - ani v daném kontextu velmi čitelným Trumpem ("dělám na všechny strany nesmírná ramena, dokud ovšem nedojde na skutečné střílení; pak rychle stáhnu ocas a uvalím ´zničující´ ekonomické sankce, ale nikdy, nikdy, nikdy doopravdy nebudu bojovat").

Nesmírně zklamán jsem tím, jak snadno mediální publikum masově propadlo černobílé hysterii kvůli prostému faktu, že jeden autoritářský režim, který je (nemusí se to nikomu líbit) ještě stále naším spojencem, po pěti letech bezvýsledných jednání zaútočil proti bezpečnému útočišti ještě autoritářštějších teroristů na území sousedního státu.

Jakoby snad jedna kauza "bojovníků za svobodu" z kosovské UCK nadosmrti nestačila...