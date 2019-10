Pence a Erdogan se dohodli na příměří, avšak Kurdové odmítli "okupaci"

18. 10. 2019

"Bude to pauza na dobu 120 hodin, zatímco Spojené státy budou dohlížet na stažení YPG (kurdské jednotky v rámci SDF). Až ten odchod bude dokončen, Turecko souhlasí s trvalým příměřím," dodal Pence."Vynikající zprávy z Turecka," napsal těsně před tím Trump na Twiteru. "Miliony životů budou ušetřeny."V důsledku tohoto vyjednávání však Spojené státy v podstatě zaujaly postoj Turecka a nedefinovaly veřejně hranice tzv. "bezpečné zóny".Generál Mazloum Kobane ze SDF příměří ve čtvrtek potvrdil v místní televizi, avšak dodal, že se týká pouze oblasti mezi městy Tal Abyad a Ras al-Ayn, kde se dosud tvrdě bojuje.Damašek a Moskva, které mezitím také přesunuly své jednotky do sporné pohraniční zóny, se k věci nijak nevyjádřily. Erdogan se má v úterý sejít s Putinem v Soči, kde se prý má jednat o dalších podrobnostech navrhované bezpečné zóny.Původní plán přijalo ve čtvrtek večer mnoho syrských Kurdů s velkou skepsí, protože poskytuje Turecku to, čeho chtělo svou vojenskou operací dosáhnout - odstranění kurdských jednotek z hranice.Na dotaz, zda tato dohoda o příměří je už druhou americkou zradou bývalých spojenců USA v boji proti Islámskému státu, Pence neřekl nic.Americké prohlášení potvrzuje, že USA chápe, že Turecko potřebuje "bezpečnou zónu" v Sýrii a že její existenci budou primárně po stažení Kurdů vynucovat turecké jednotky. Znamená to, že Ankara má stále v úmyslu okupovat 440 km dlouhý pás na severu Sýrie, v němž leží několik důležitých kurdských měst a důležitá silnice.Prohlášení se nezmínilo o přítomnosti Asadových a ruských jednotek, které SDF do oblasti pozvala k obraně proti tureckému útoku a které nejsou vázány turecko-americkou dohodou."Naši lidé tuto válku nechtěli. Příměří vítáme, ale budeme se v případě jakéhokoliv útoku bránit. Příměří je jedna věc a kapitulace je věc jiná, a my jsme připraveni se bránit. Okupaci severní Sýrie nepřijmeme," řekl kurdský politický předák Saleh Muslim v místní televizi.Podrobnosti v angličtině ZDE