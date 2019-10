O důvodech nezáviděníhodného postavení České televize

Nestačí jen setrvale kritizovat Babiše, Zemana a populistické vejlupky a mít pocit hájení obyčejných lidí. Ten povznesený nezájem o problémy občanů se vymstívá, za televizí pak skoro nemá kdo stát. Na ožehavou demonstraci za její nezávislost nás přišlo smutných dvěstě lidí. Na demonstraci za zrušení koncesionářských poplatků by ale přišla plná Letná. Nechtěně to neporozumění vyjádřil Petr Dvořák na Colours, kdy na otázku, proč televize za lidmi do regionů a za jejich problémy vyráží tak málo, odpověděl – „ale my vyrážíme, jsme tady na Colours, byli jsme na Varech a takových akcí je hodně.“

To je jistě dobře, jenže o takovou PR přítomnost tady vůbec nejde. Jde o to, co se člověk dozví o sobě a své situaci v širším kontextu na obrazovce. Jsou lidi, kteří budou hájit televizi veřejné služby z principu. Pak je velká množina takových, kteří takový princip sami o sobě nedoceňují. A ty má přesvědčit program. To se neděje, a proto mají někteří politici čím dál silnější klacek v ruce. Počítám, že poslanci teď Radu ČT nesetřelí, což by zavdalo cestu k dosazení politicky služebnějších členů a nejspíš k výměně vedení. Ale půlka rady se stejně bude měnit za rok, druhá za dva. Právě tolik času má ČT k tomu, aby veřejnost přesvědčila, že tato veřejná služba je tím, za čím je potřeba stát.