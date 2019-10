Kde píše Ježíš v bibli "Zabíjejte uprchlíky", pane Zdechovský (KDU-ČSL)?

26. 10. 2019 / Jan Čulík

Tomáši Zdechovskému, europoslanci z KDU-ČSL, se podařilo se pěkně zdiskreditovat na globální scéně v potyčce na Twitteru s mediálním ředitelem lidskoprávní organizace Human Rights Watch Andrewem Stroehleinem, jehož sleduje více než 90 000 osob, většinou globálně významných novinářů. Stroehlein byl několikrát charakterizován jako jeden z nejvýznamnějších globálních komentátorů a analytiku na Twitteru. (JČ)















Andrew Stroehlein: Další celonárodní stranou v klubu EPP (evropských lidovců),



Představitelé evropských autoritářských stran doslova jásali, když bylo schváleno hlasováním, aby lidi umírali ve Středozemním moři. Jestliže není vaší největší prioritou lidský život, co jí je?



Kdyby mi někdo mohl připomenout, kde je v bibli přesně ten verš, v němž Ježíš říká "Zabíjejte uprchlíky", to by mi hodně pomohlo, děkuji.



Česká politická strana KDU-ČSL předstírá, že je názorově katolická, ale tím, že hlasuje pro smrt - za potlesku ultrapravice - ignorují samotného papeže, který během mše ve Světový den pro migranty a uprchlíky řekl toto:



Hlas Ameriky: VATIKÁN. Papež František v neděli ostře kritizoval "kulturu pohodlnosti", která vede k nezájmu tváří v tvář globální migraci a uprchlické krizi.



"Nemůžeme projevovat nezájem o tragédii starých i nových forem chudoby, o zoufalou izolaci, pohrdání a diskriminaci, kterou zažívají ti, kteří nepatří do 'naší skupiny'," řekl František. "Nemůžeme zůstávat necitliví, naše srdce mrtvá, tváří v tváři vůči zoufalstí tolika nevinných lidí. Musíme plakat. Musíme reagovat."



Zdechovský nám píše: "Ale tak jsem nehlasoval jenom já! Spojili jsme se všichni dohromady a hlasovali jsme spolu s extremisty za více umírání!" To není moc dobrá obhajoba.



Já vím, že dohodnutým postojem evropského klubu lidovců bylo hlasovat pro smrt. A já kritizuju vás a KDU-ČSL a všechny strany v evropském klubu lidovců, kteří pro tohle hlasovali.



Zdechovský na to reagoval zveřejněním odkazu na oficiální výmluvu EPP, proč takto ten poslanecký klub hlasoval.



Andrew Stroehlein: Četl jsem to. Jsou to nesmysly.



Faktem je, vy jste hlasovali pro smrt. Nenávistná ultrapravice doslova jásala, když jste se k ní přidali.



Měl byste se stydět. Jste vůbec schopen takovou emoci cítit, nebo jste už přišl o kontakt se svou lidskostí, když tak nadšeně usilujete o podporu extremistů?

If someone could remind me of the exact Bible verse where Jesus says, "Kill the refugees", that'd be a big help, thanks. — Andrew Stroehlein (@astroehlein) October 25, 2019





The Czech @kducsl party pretends to be Catholic in outlook, but in voting for death - to the applause of the far right - they have ignored The Pope himself, who during a Mass for the World Day for Migrants & Refugees last month, said this... https://t.co/sVoWfJUa9J pic.twitter.com/bX5UVQduIH — Andrew Stroehlein (@astroehlein) October 25, 2019

No. "It wasn't just me. We all joined together in voting with the extremists for more death," is not a good defence... https://t.co/w1lSBWrkhP — Andrew Stroehlein (@astroehlein) October 25, 2019

I read it: it's nonsense.



The fact is, you voted for death. The hate-mongering far right literally cheered you for joining them.



You ought to be ashamed. Can you even feel such an emotion, or have you lost touch with your humanity that much as you chase extremist support? — Andrew Stroehlein (@astroehlein) October 25, 2019