Julian Assange u soudu potlačoval slzy a nemohl mluvit

22. 10. 2019





Při pondělním vystoupení u londýnského soudu potlačoval Julian Assange, zakladatel Wikileaks, slzy a řekl: "Nejsem schopen řádně myslet". Soud jednal o harmonogramu řízení o jeho možném vydání do USA.



Assange mumlal, zastavoval se v řeči, koktal a nebyl schopen řádně vyslovit ani své jméno a datum narození. Americká vláda usiluje o jeho vydání. Je obviněn z 18 trestných činů, včetně spiknutí hackersky proniknout do amerických vládních počítačů i z porušování archaického amerického Zákona o špionáži. Pokud by byl odsouzen, stráví v USA desítky let ve vězení.





Assange byl u soudu hladce oholen a měl na sobě tmavomodrý oblek.



Assangeův právní zástupce Mark Summers charakterizoval americkou žádost o Assangeho vydání jako "politický pokus" vlády Donalda Trumpa "signalizovat novinářům, jaké důsledky má zveřejňování informací".



Podle Summerse je "přímá vazba" mezi zvolením Donalda Trumpa a "obnovením" vyšetřování, které za prezidenta Obamy skončilo bez jakýchkoliv obvinění.



Soudkyně Vanessa Baraitser však odmítla Assangeho právníkům dát více času na shromáždění důkazů. Další správní řízení v tomto případě se bude konat 19. prosince a plné slyšení v únoru 2020.



Po skončení slyšení Assange konstatoval: "Tohle není spravedlivé. Nemohu dělat žádný výzkum. Nemám přístup k ničemu, co jsem napsal. Je to velmi obtížné tam, kde jsem."



Assange je vězněn ve vysoce bezpečnostním vězení Belmarsh. Řekl u soudu, že čelí "supervelmoci", která má "neomezené zdroje".



V květnu byl odsouzen na 50 týdnů do vězení za porušení kauce a útěku na ekvádorské velvyslanectví. Minulý měsíc měl být z vězení propuštěn, avšak soudce nařídil jeho další věznění, protože je "vysoce pravděpodobné" že by utekl.



V květnu informovaly Wikileaks že existují "vážné obavy" o Assangeho zdraví, poté, co byl převezen na nemocniční oddělení věznice.



V prohlášení vydaném před pondělním soudním slyšením naléhala organizace Amnesty International na Británii, aby odmítla žádost o Assangeho vydání do USA. "Britské úřady musejí přiznat, že hrozí reálné riziko vážného porušení lidských práv, pokud by byl Julian Assange deportován do USA."





Podrobnosti v angličtině





