O pokračujícím mučení a lékařském zanedbávání Juliana Assangeho

2. 7. 2020

Dne 7. února 2020 požádalo sdružení Lékaři pro Assangeho o ukončení mučení a lékařského zanedbávání Juliana Assangeho. Nicméně žádný odpovědný orgán na tuto výzvu nereagoval. Zvláštní zpravodaj OSN pro mučení a jiné kruté, nelidské nebo ponižující zacházení či trestání Nils Melzer a dva lékařští odborníci pana Assangeho v květnu 2019 navštívili ve vězení, přičemž dospěli k závěru, že zacházení se zakladatelem WikiLeaks odpovídá psychologické mučení. To lze charakterizovat jako formu mučení zaměřenou na zničení osobnosti daného jednotlivce, informuje lékařský časopis The Lancet.

Od té doby se situace zhoršila, neboť porušování základních práv pana Assangeho pokračuje a ve hře jsou navíc zdravotní rizika, která představuje Covid-19. Počínaje únorem letošního roku došlo k řadě slyšení v souvislosti s možným soudním vydáním pana Assangeho do Spojených států. Zacházení s bývalým vydavatelem WikiLeaks bylo Institutem pro lidská práva mezinárodní advokátní komory (IBAHRI) popsáno jako „šokující a excesivní“.

Pan Assange byl držen v neprůstřelné místnosti. Nedokázal uspokojivě slyšet to, co se v soudní místnosti probíralo, a nebylo mu umožněno setkat se s jeho právními zástupci. Byl prohledáván, 11krát spoután, přemístěn do pěti různých zadržovacích cel a také mu byly zabaveny důvěrné spisy mezi klientem a právníkem.

Pan Assange se kvůli špatnému zdravotnímu stavu zúčastnil pouze jednoho slyšení a zmeškal čtyři následující slyšení kvůli omezením, která souvisejí s Covidem-19. Uzavírání věznic ve Velké Británii v důsledku pandemie mu zabránilo v tom, aby se na další přelíčení mohl se svými právníky připravit. Tyto nesrovnalosti a excesy způsobují bezmocnost, svévolnost, ohrožení a izolaci, což jsou klíčové aspekty psychického mučení.

Pan Assange je vážně ohrožen tím, že se nakazí chorobou Covid-19. Vzhledem k tomu, že nejeví násilnické sklony a je zadržován ve vazbě, splňuje mezinárodně doporučená kritéria pro propuštění vězně během pandemie Covidu-19, jak uvádí pracovní skupina OSN pro svévolné zadržování.

Žádost o kauci zahrnující plán na monitorované domácí věznění však byla zamítnuta, přičemž pan Assange je každý den po dobu 23 hodin držen v samovazbě. Izolace je klíčovou taktikou psychického mučení, které může vyvolat těžké zoufalství, dezorientaci, destabilizaci a dezintegraci klíčových mentálních funkcí. Vzhledem k nedávným útokům na novináře představuje psychologické mučení vydavatele a novináře precedens mezinárodního zájmu.

Organizace pro lidská práva apelovaly na propuštění pana Assangeho a zároveň odsoudily soudní řízení o jeho vydání do USA. Amnesty International obhajovala propuštění pana Assangeho na kauci. Rada Evropy považuje zacházení s panem Assangem za „nejzávažnější hrozbu pro svobodu sdělovacích prostředků“.



IBAHRI konstatuje, že vzhledem k tomu, že se pan Assange stal obětí psychického mučení, jeho případné vydání do USA by podle mezinárodního práva bylo ilegálním aktem. Světová psychiatrická asociace zdůrazňuje, že odepření odpovídajícího lékařského ošetření může samo o sobě představovat mučení.



Jako lékaři máme profesní a etickou povinnost vystupovat proti mučení, informovat o něm a zastavit jej.