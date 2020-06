"Chtějí mě zabít!" Většina pacientů nakažených koronavirem má děsivé delirium

29. 6. 2020

Kim Victoryová (31) byla paralyzována v posteli a zaživa hořela. Na poslední chvíli ji někdo zachránil, ale pak se proměnila v sochu z ledu v jídelně luxusní zábavní lodi. Pak byla terčem experimentu v laboratoři v Japonsku. Pak na ni zaútočily kočky.



Noční můry tohoto typu pronásledovaly paní Victoryovou, když ležela v nemocnici a dusila se v důsledku nákazy koronavirem. Byla v takové hrůze, že si jedné noci vytrhla trubici ventilátoru, jindy spadla na jednotce intenzivní péče na zem, píší New York Times.



"Bylo to tak reálné a měla jsem strašný strach," vysvětluje.

Je ohromující, že mnoho pacientů postižených koronavirem mělo obdobné zážitky. Jmenuje se to nemocniční delirium a dosud to mívali jen starší pacienti, často už postižení demencí.Nyní jsou nemocničním deliriem postihováni koronaviroví pacienti všech věkových kategorií, bez jakýchkoliv kongnitivních nemocí. Podle zpráv z nemocnic jsou tímto deliriem postihovány dvě třetiny až tři čtvrtiny pacientů.Tyto noční můry mají záporné dopady dávno poté, co odezněly. Prodlužují pobyt v nemocnicích, zpomalují uzdravení a zvyšují riziko, že pacienti propadnou depresi a post trumatickému stresu. U dosud zdravých starších pacientům s deliriem vzniká demence dříve, než by tomu bylo normálně, a umírají dříve.Podrobnosti v angličtině ZDE