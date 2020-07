Volně šířený podvod

7. 7. 2020 / Jiří Hlavenka

Dotaz do pléna, ideálně na zdepřítomné právníky: tohle není "na zavření"? Opravdu je možné tady legálně prodávat jakési mašinky na koronavirus (cenové rozpětí 12 000 - 150 000 (!!) Kč za kus), prostě koupíš, naťukáš frekvenci, ono to nějak zavrní a koronáč je pryč?



Jasně že oni tam kdesi dole malinkým písmem říkají že to NENÍ zdravotnický přístroj, a všechno je to v rovině "možná-údajně-jugoslávští vědci zjistili", takže kličkují před postihem jak dovedou. Ale to vyvolávání dojmu že je to něco co pomáhá proti Covidu tam je naprosto jasné. Fakt na toto nejsou paragrafy?

0