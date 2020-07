Trumpova neteř: Donald je nebezpečný psychopat

8. 7. 2020

Mary Trumpová, 55, je psycholožka a její kniha Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man (Příliš mnoho a nikdy dost: Jak moje rodina vytvořila nejnebezpečnějšího člověka na světě) je částečně historií Trumpovy rodiny a částečně psychologickou analýzou Donalda Trumpa.

Jak Donald vyrůstal, jeho otec začal závidět svému synovi jeho "sebevědomí i jeho drzost", i jeho jak se zdá neukojitelnou touhu porušovat pravidla a konvence. Toto Donaldovo chování syna s otcem sblížilo a Donald se stal pravou rukou svého otce při řízení jeho podniků obchodujících s nemovitostmi.Otec samotně Mary Trumpové, Fred junior, starší bratr Donalda Trumpa, zemřel r. 1981 ve čtyřiceti letech na nemoc způsobenou alkoholem, když jí bylo teprve šestnáct let. Donald Trump řekl loni deníku, že on i jeho otec nutili Freda juniora, aby se stal manažerem v rodinném podniku, k čemuž Fred junior nebyl mentálně vybaven a Donald Trump toho nyní lituje.Memoárová kniha Mary Trumpové líčí, jak se její otec, Fred junior, marně snažil získat respekt svého otce Freda Trumpa seniora, a jako ho jeho mladší bratr Donald systematicky zesměšňoval. Fred senior i Donald Trump považovali leteckou vášeň Freda juniora za důvod, proč ho ponižovat a dělat si z něho legraci.Donald pohrdání svého otce, Freda seniora, unikl, píše Mary Trumpová, protože "jeho osobnost účelům jeho otce vyhovovala. To právě sociopati dělají: zmocní se druhých lidí a zneužívají je pro své vlastní cíle: krutě a efektivně, netolerují odpor ani odlišnost názorů."Donald Trump je produktem svého dominujícího otce. Donald si byl bolestně vědom, že se musí vyhnout pohrdání, jímž Fred senior zahrnoval jeho staršího bratra. "Tím, že otec Fred senior omezil Donaldovi přístup k jeho vlastním citům a přesvědčil ho, že jsou mnohé z nich nepřijatelné, narušil Donaldovo vnímání světa a poškodil jeho schopnost v tomto světě žít."Od raného věku, píše Mary Trumpová, projevoval Donald Trump ochotu podvádět a sklon druhé lidi zesměšňovat.Donald také velmi rád trápil svého mladšího bratra Roberta, kterého považoval za slabšího. Donald mu často schovával hračky a předstíral, že neví, kde jsou. Když začal Robert hystericky brečet, "Donald mu pohrozil, že mu hračky rozbije, pokud okamžitě nepřestane."Když Donald Trump zjistil, že na základě svých vlastních schopností neudělá přijímací zkoušky na University of Pennsylvania, podplatil chytrého studenta, aby udělal přijímací zkoušky za něj.Mary Trumpová píše, že děti Freda Trumpa seniora mu běžně lhaly, a to z různých důvodů. Pro jejího otce, Freda juniora, bylo lhaní defenzivní. Byl to pro něho způsob jak přežít.Pro Donalda Trumpa však "bylo lhaní především nástrojem zveličování sama sebe. Trump lhaním neustále přesvědčoval jiné lidi, že je lepší, než ve skutečnosti je."Mary píše, že její vlastní otec, Fred junior, měl "přirozený smysl pro humour, smysl pro dobrodružství a citlivost" - které před svým otcem musel bedlivé skrývat. "Slabost byla pro Freda seniora naprosto nepřijatelná."Fred senior opravdu zuřil, když se mu Fred junior za nějakou chybu omlouval. Fred senior chtěl, aby jeho nejstarší syn "byl zabiják".Donald, o sedm a půl roku mladší, měl "spoustu času se o tom všem poučit, když viděl, jak jeho otec Freda juniora ponižuje."Donald z toho měl jednoduché poučení: Je špatné být někým jako Freddy. Fred senior nerespektoval svého nejstaršího syna Freda juniora, a tak ho nebude respektovat ani Donald.Mary Trumpová píše, že když Donald Trump oznámil v roce 2015, že bude kandidovat na amerického prezidenta, "nebrala jsem to vážně. Myslím, že ani Donald to nebral vážně." "Donald prostě chtěl reklamu zadarmo pro svou značku."Totéž jako Mary Trumpová si myslí i Trumpova sestra Maryanne, do loňského roku federální soudkyně. Mary Trumpová i její teta zuřily, když viděly, jak začaly prominentní americké náboženské osobnosti Donalda Trumpa podporovat a tvrdit, že je to "muž náboženství". "Jedinou dobou, kdy šel Donald do kostela, bylo, když tam byly kamery. Je to šílené. Nemá absolutně žádné zásady. Žádné," řekla prý Maryanne Trumpová.Dosud je jen velmi málo reportérů, kteří by kriticky zhodnotili to, jak Donald Trump "řeší" koronavirovou pandemii. Podle Mary Trumpové dosud Donald Trump spoléhá jen na "lhaní, oslovování nejnižšího společného jmenovatele, podvádění a vytváření konfliktů".Závěrem své knihy Mary Trumpová uzavírá, že bylo nevyhnutelné, že Donald Trump bude zneužívat konfliktů a nesnášenlivosti jako nástroje k řízení Spojených států. Je to přesně to, co dělal jeho otec Fred senior, vytvořil záměrně konflikty mezi svými dětmi. "Donald Trump," píše Mary Trumpová, "ví, že nikdy nebyl milován."V den Trumpova volebního vítězství napsala Mary Trumpová na Twitteru: "Chodila jsem po svém domě, ztraumatizována stejně jako mnoho dalších lidí, ale daleko osobnějším způsobem: měla jsem pocit, že 62 979 636 voličů se rozhodlo proměnit Spojené státy v gigantickou verzi mé zhoubně nefunkční rodiny. Pokud bude zvolen na druhé funkční období, bude to konec americké demokracie. Nedělá svou práci - pokud se za ni nepočítá sledování televize a zveřejňování urážek na Twitteru."Dále je v knize toto:"Je to právě to jeho úsilí odvádět naši pozornost od skutečnosti, že Donald Trump nerozumí ničemu a nezná nic - ani o politice, o občanském životě či o prosté lidské slušnosti - které vyžaduje obrovské množství práce.""Donaldova slabost pro vytváření konfliktů a zdrcující nejistota o budoucnosti naší země vyvolala naprostou bouři katastrof, k jejichž zvládnutí není nikdo méně vybaven než můj strýc. Jeho schopnost ovládat nepříznivé situace lhaním, manipulací a zamlžováním faktů poklesla uprostřed tragedií, jimž nyní čelíme, v naprostou nemohoucnost.""Dalo by se argumentovat, že Donald trpí chorobou antisociální osobnosti. Má zřejmě také dlouho nediagnostikovanou neschopnost se cokoliv naučit, která mu už dlouhá desetiletí bráni ve schopnosti zpracovávat informace.""Donald potřebuje konflikty. Je to jediný způsob, který zná, jak přežít - můj dědeček před mnoha desetiletí to u něho vytvořil, když zajistil, aby se jeho děti navzájem nenáviděly. Avšak Donald nikdy nemůže uniknout skutečnosti, že je a vždycky zůstane jen zděšeným malým chlapečkem."