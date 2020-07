K odchodu Miroslava Kalouska z politiky

13. 7. 2020 / Boris Cvek

Miroslav Kalousek v Otázkách V. Moravce prohlásil, že nebude příští rok kandidovat do Sněmovny (ano, už je to blízko). Řekl také, že chce pracovat na sjednocení opozice, té pravicové, proti Andreji Babišovi. A sdělil nám i to, že jedním z problémů takového procesu jsou osobní ambice, které on tím, že nebude kandidovat, nemá.





Tehdy jsem doufal, že se Kalouskovi podaří ovládnout pravici a udělat z ní prozápadní sílu, která se vymaní z dědictví Václava Klause. Poslední šancí byla zřejmě Klausova amnestie z ledna 2013, kdy TOP09 mohla a měla položit Nečasovu vládu a pokusit se vyvolat ve shodě s tehdy silnou ČSSD předčasné volby, v nichž by ODS zničila. Samozřejmě takový manévr by znamenal zachování celé polarity pravice proti levici, jen by se tím hlavním soupeřem levice stala TOP09. V takové situaci by nástup nějakého projektu typu Hnutí Ano byl prakticky nemožný.

Klausova amnestie a celkové zhnusení z Nečasovy vlády ovšem přinesly do společnosti jinou politickou dynamiku, než je střet pravice s levicí, totiž střet o politiku tzv. tradičních stran. A TOP09 právě kvůli okoukanému politikovi Kalouskovi musela mezi tradiční strany patřit také. Postupný boj pana Kalouska proti politické hvězdě Andreje Babiše se pak ukázal být kontraproduktivní: TOP09 klesla k hranicím pěti procent, kde zůstává, zatímco Babiš stoupl ke 30%, kde také zůstává. V Otázkách V. Moravce byla zveřejněna data z aktuálního průzkumu politických preferencí: Ano 32%, piráti 18%, ODS 13%, STAN 6%, KSČM 5,5%, SPD 5,5%, TOP09 5,5%, ČSSD 5%, KDU 4,5%, Trikolora 3%.

Z pohledu pravicového pohledu na zásluhovost měl pan Kalousek dávno odejít z politiky, pokud mu tedy opravdu jde o politické vítězství nad panem Babišem. Pro voliče Andreje Babiše, což jsou dnes především bývalí voliči ČSSD, je Miroslav Kalousek jako symbol Nečasovy vlády tím nejlepším důvodem, proč zůstat u Babiše jako záruky nemožnosti návratu pravice k moci. Je pak také otázka, proč by se měl pan Kalousek, byť nemá žádné osobní ambice, tedy ne ty spojené s kandidaturou do Sněmovny, ale jistě mohou existovat i jiné osobní ambice, např. vstoupit do dějin jako sjednotitel pravice proti Babišovi, měl nějak exponovat ve sjednocování pravicové fronty. Člověk si dokáže představit, jak na něj vzpomínají v KDU-ČSL nebo ve STAN. A pokud jde o ODS, ta už také není stranou, kterou vedl kdysi pan Topolánek. Ostatně sjednocení pravice má smysl jen pod vedením ODS jako nejsilnější pravicové strany, nikoli pod vedením, byť zákulisním, Miroslava Kalouska.

V každém případě sjednocování pravice proti Babišovi už trvá nějaký ten rok a pan Kalousek v něm není žádným nováčkem. Možná se ale s tím, jak se vzdal kandidatury do Sněmovny, prudce zlepší jeho schopnosti a do roka to všechno zvládne. Při pohledu na nejnovější data mne ale napadá stále ta samá stará myšlenka: jak se bude vládnout panu Babišovi, až ze Sněmovny vypadne 6 stran na 4,5%? Skoro 30% voličů, kteří šli k volbám, by tak skončilo mimo Sněmovnu. A Babiš by měl pro sebe pohodlnou většinu, aby mohl sestavit jednobarevnou vládu. Ještě další čtyři roky boje tzv. demokratů proti Babišovi a nebude ve Sněmovně už nikdo jiný než Babišův majetek.

Na pravici a levici zapomeňte, pokud si na ni ještě vzpomínáte. Vlastně pan Kalousek se v Otázkách V. Moravce o levici zmínil: prý levicovou stranou jsou piráti, s nimiž TOP09 jako konzervativní strana nemůže jít do předvolební koalice. Je jasné, že piráti, kteří postavili svou agendu na boji proti systému, jaký tu vytvořily tradiční strany, s TOP09, již představuje Miroslav Kalousek, do koalice jít nemohou. Ale nemělo by se zapomínat, že mezi volbami 2013 a 2017 brali piráti voliče nejvíce TOP09, Ano a ODS, levici prakticky nic. Pokud nevěříte, klikněte si na odkaz níže (od TOP09 získali piráti 140 tisíc voličů, od ODS 70 tisíc a od Ano 60 tisíc… od ČSSD a KSČM nic).

Asi musí být smutné končit kariéru jako pravicový, konzervativní politik, jehož strana se téměř mohla stát hegemonem pravice, ale nestala se kvůli tomu, že její voliči utekli z velké části k levici. Nebo piráti žádná levice ani pravice nejsou? Jak jsem říkal: zapomeňte na levici i pravici, poslední šanci měly v lednu 2013. A s nimi i Miroslav Kalousek.







I