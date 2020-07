Trump konzultuje Bushova právníka, který schválil mučení vězňů, jak se vyhnout dodržování zákonů

20. 7. 2020





Trumpova vláda konzultuje s Johnem Yoo, bývalým právníkem Bushovy vlády, který napsal právní ospravedlnění tzv. waterboardingu, mučení vězňů jejich dušením vodou. Trump od něho chce zjistit, jak by se mohl začít vyhýbat dodržování amerických federálních zákonů a nahradit je svými dekrety.



John Yoo informoval, že hovoří s činiteli v Bílém domě o svém právním názoru, že nedávný verdikt amerického Nejvyššího soudu o imigraci by dovolil Trumpovi vydávat dekrety, které porušují americké federální zákony.

V nedělním rozhovoru v televizi Fox News řekl Trump, že chce takové dekrety začít příští měsíc vydávat, aby si tak vynutil změny ve zdravotnictví, v imigraci a "v různých dalších plánech".Ústavní právníci a aktivisté hájící lidská práva také poukazují na to, že Trump nechal použít polovojenské federální jednotky proti demonstrantům v Portlandu, což je signálem, že je Trump připraven začít zneužívat širokou interpretaci prezidentských pravomocí jako prostředek k potlačování základních ústavních práv.Yoo se stal nechvalně známým svým právním memorandem z roku 2002. Napsal v něm: "Nutnost sebeobrany může ospravedlnit takové vyšetřovací metody, které mohou narušit trestní zákaz mučení.Právní memoranda, která vypracoval Yoo se používala k ospravedlňování waterboardingu a dalších forem mučení osob podezřívaných z terorismu na nejrůznějších tajných vyšetřovacích postech CIA po celém světě.Ve své knize Defender in Chief, Hlavní obhájce, která má vyjít příští týden, argumentuje Yoo, že Trump obnovuje pravomoci amerického prezidentského úřadu, jaké mu dali původní tvůrci americké ústavy.Alka Pradhanová, obhájkyně osob obviněných z terorismu a zadržovaných v táboře v zálivu Guantánamo na Kubě, konstatovala: Takzvaná argumentace Johna Yoo byla vždycky založena na otázce "Co může prezidentovi projít?" nikoliv na otázce "Co je účelem a literou zákona?" To není právní argumentace, to je hluboce tyranské a protidemokratické.Pradhanová a další obhájci před vojenským tribunálem soudícím osoby vězněné v zálivu Guantánamo argumentovali, že používaní mučení proti jejich klientům, které umožnilo Yooovo memorandum z roku 2002, zneplatnilo trestní řízení proti nim."Skutečnost, že John Yoo je zaměstnáván a má možnost se vyjadřovat k právním otázkám je příkladem kultury beztrestnosti v USA," zdůraznila Pradhanová. "Vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo ho a další prosazovatele mučení pohnat k odpovědnosti, pokračuje s likvidací právních záruk kolem dnešního prezidentského úřadu."Podrobnosti v angličtině ZDE