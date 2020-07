Koronavirus: Pozor, četné mladé oběti nákazy se dosud nevyléčily, varuje CNN

20. 7. 2020

"Je pro mně nesmírně obtížné dýchat," říká. "Nemám plnou kapacitu plic. Kdybych šel na minutu na procházku, budu okamžitě opravdu vyčerpán."Asi 80 procent osob nakažených koronavirem má mírné příznaky nebo je zcela bez příznaků. Máme ale velké starosti ohledně 20 procent osob nakažených koronavirem," konstatuje dr. Luis Ostrosky-Zeichner, profesor lékařský na univerzitě v Texasu. "Každý pátý pacient dostane vážnou formu této choroby.""Nevíme, do jaké míry se pacienti uzdraví, zda úplně, či jen částečně," varoval americký epidemiolog dr. Anthony Fauci.Někteří lidé kolem dvaceti, kteří onemocněli, jsou nemocní i nadále. Jejich příběhy jsou varování mileniálům: Nehrajte ruletu s koronavirem, protože je to nemoc, která by mohla vaše tělo trvale poškodit."Říkám svým studentům a pacientům, že tohle je loterie, kterou se nepokoušejte vyhrát," říká Ostrosky-Zeichner.Když osmadvacetiletá Morgan Swanková onemocněla kolem Vánoc, psala esemesky kamarádům. "Umírám. Nikdy mi nebylo takhle strašně špatně." Swanková pracuje jako autorka televizních scénářů pro známe americké zábavné pořady. Měla horečku tři týdny a na devět dní přišla o čich. Myslela si, že je to chřipka, a pak omdlela na letišti. V dubnu měla pozitivní test na protilátky na koronavirus, ale má poškozené plíce za dlouhý měsíc tvrdého kašle. Musí používat inhalátory.Devětadvacetiletý právník Jordan Josey měl test na koronavirus pozitivní dvakrát. Když nákazu dostal poprvé, měl pocit, že se dusí. V důsledku nemoci částečně zkolabovala jedna jeho plíce. "Pořád jsem jen popadal dech. Koronavirus vám úplně sebere energii. Jste pořád jako omámený a unavený. Mohl jsem spát třináct hodin.Poprvé byl testován pozitivně na koronavirus 1. dubna. Měl vysokou horečku a ostré bolesti na prsou. Pak se, jak se zdálo, uzdravil. Měl protilátky proti koronaviru.Avšak koncem července se mu dýchavičnost a omámenost vrátily. Znovu byl testován na koronavirus a i podruhé byl jeho test pozitivní.Čtyřiadvacetiletý Kevin Garcia z Queens v New Yorku také zápolí z dlouhodobým dopadem COVIDU-19. Funguje jen tak na 75 procent a vyjít schody do jediného patra je opravdu problematické. Chce varovat před konvenčním narativem, že mladí lidé onemocní, dostanou imunitu a pak se vrátí k svému předchozímu životu. Podle jeho zkušenosti tomu tak není.Podrobnosti v angličtině ZDE