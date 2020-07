USA mají více než 4 miliony nákaz

Průběžné zpravodajství

24. 7. 2020

- Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . 23.7. bylo v ČR registrováno 14800 nakažených , je to nárůst za posledních 24 hodin o 235 případů. v nemocnici bylo 141 osob a údajně celkem zemřelo 365 osob. Číslo R je v ČR vzrostlo na 1,3. Číslo R vyšší než 1 znamená exponenciální šíření infekce.

- V Jihoafrické republice stoupl počet nákaz na více než 400 000.







- Spojené státy mají nyní 4 025 430 registrovaných nákaz a 144 015 úmrtí. Staly se globálním ohniskem pandemie. "Nakonec to zvládneme, ale je to tak infekční, že si nemyslím, že by se nám to podařilo kdy zlikvidovat," konstatoval hlavní americký epidemiolog dr. Anthony Fauci.- Tedros Adhanom Ghebreyesus, generální ředitel Světové zdravotnické organizace, odmítl obvinění amerického ministra zahraniči Pompea, že je Ghebreyesus v kapse Číny, jako "nepravdivé a nepřijatelné a bez jakéhokoliv věcného základu". "Pokud je něco, o co nám opravdu jde a o co by mělo jít celé mezinárodní komunitě, je to zachraňovat životy. Nenecháme se odvádět od této práce těmito výroky."- Brazilský prezident Jair Bolsonaro byl kritizován, že nedodržuje sociální distancování. Vybavoval se s uklízeči své rezidence bez roušky, ačkoliv byl testován pozitivně na koronavirus teprve včera. Počet mrtvých v Brazílii je téměř 83 000 - je to druhý největší počet mtrvých na světě. Brazílie má 2,2 miliony nákaz a denní přírůstek nákaz ve čtvrtek byl 67 860.- I deníksi povšiml, že ve středu zaznamenala ČR 247 nových infekcí poté, co se v pražském klubu Techtle Mechtle konal narozeninový večírek. Nakazilo se tam 98 lidí.Nákazu prý přinesla žena, která byla bez příznaků. ZDE - Donald Trump zrušil čtvrteční Národní konvenci Republikánské strany, která se měla konat v městě Jacksonville na Floridě. Obyvatelé Jacksonvillu zažalovali město, ústředí Republikánské strany u Trumpovu předvolební kampaň s tím, že konat velký sjezd v době pandemie je nebezpečné a nezodpovědné.- Celkově je registrováno 15,3 milionů nákaz a více než 626 000 úmrtí.- Bývalý britský premiér Tony Blair varuje, že koronavirus nebude eliminován. "Realitou je, že s COVIDEM-19 budeme muset žít - nebudeme schopni ho eliminovat." Británie by se měla soustředit na účinná opatření k omezení infekce.