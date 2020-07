Zoufalý k zoufalému

27. 7. 2020 / Boris Cvek







Jiří Paroubek se vrací do ČSSD, má být poradcem šéfa strany Jana Hamáčka. Což o to, Jiří Paroubek nepochybně byl českým politickým gigantem, který získal ve sněmovních volbách 2006 přes 32 procent hlasů. Je to už 14 let.

Pak z ČSSD odešel, založil si vlastní politickou stranu, národně socialistickou, a ve volbách, žádných, nikdy už neuspěl. V roce 2018 zkoušel kandidovat do Senátu v obvodu Ostrava-město. Chtěl tehdy kandidovat za ČSSD, ale ta ho nechtěla. Nakonec do toho šel sám a se ziskem 6,9% skončil na krásném sedmém místě.