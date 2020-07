Průběžné zpravodajství

29. 7. 2020

- Na dotaz, proč není na Trumpově tiskové konferenci hlavní americký epidemiolog dr. Fauci, Trump řekl, že "Fauci má velmi vysokou podporu u americké veřejnosti, to se mi líbí." A spolupracuje s Trumpovou vládou, takže "proč nemám vysokou podporu i já?" zeptal se Trump? "Nikdo mě nemá rád. To bude asi mou osobností, to je všechno."- V USA zemřelo na koronavirus více než 149 000 osob. Je tam registrováno více než 4,3 milionu nákaz. Největší počet nákaz (176 028) má okres Los Angeles, dále okres Maricopa v Arizoně a okres Miami-Dade na Floridě.

Trump bizarrely tells a black reporter that he looks like Michael Bloomberg pic.twitter.com/GbtdpFS3zV — Aaron Rupar (@atrupar) July 28, 2020

- V Berlíně probíhá naléhavá operace testování a trasování poté, co se s leteckou společností Ryanair vrátila turecká manželská dvojice z návštěvy anglického Manchesteru s nákazou koronavirem. Celá jejich rodina, 13 lidí, bylo nakaženo, 50 lidí, s nimiž se setkali, je v karanténě. Společnost Ryanair nereagovala na upozornění německých hygieniků, že musí informovat ostatní cestující v letadle.- Donald Trump kritizoval "anarchisty" a "agitátory v Portlandu. Obvinil je z šíření nákazy. Drtivá většina protestů v Portlandu je pokojná. Policie se vůči nim chová děsivě brutálně. Pět demonstrantů policii žaluje, že jim způsobila zranění. Epidemiologivé nespojují šíření koronaviru s demonstrancemi na volném prostranství, zejména když lidé nosí roušky. Koronavirus se především šíří při velkých akcích v uzavřených místnostech. Lékaři varují, že policejní užívání slzného plynu a pepřového spreje posiluje šíření nákazy koronavirem.- Více než polovina obyvatel slumů v Bombaji byla nakažena koronavirem. Testování náhodně vybraných 6936 tamějších obyvatel zjistilo, že 57 procent z nich mělo protilátky proti koronaviru.- Běloruský prezident Lukašenko oznámil, že se uzdravil z nákazy koronavirem a že neměl žádné příznaky. Předtím vyvolal zuřivost tvrzením, že informace o pandemii jsou "psychóza" a že lékem proti koronaviru je vodka a sauna.- Francouzské úřady v úterý registrovaly 725 nových nákaz. Reprodukční číslo ve Francii je 1,3.- Donald Trump v úterý předčasně ukončil tiskovou konferenci po naléhavých otázkách od reportérky CNN Kaitlan Collinsové ohledně videa, které Trump sdílel na Twitteru. Na tomto videu tvrdí lékařka Stella Immanuel, že roušky nefungují a že existuje lék proti COVIDU-19. V předchozích videích tato lékařka tvrdila, že léky se vyrábějí z "DNA od vetřelců z jiných planet", a tvrdila, že hydroxychlorochin je "lékem proti COVIDU-19". "Udělala na mě velký dojem," řekl Trump a než náhle odešel, řekl, že netuší, proč Twitter a Facebook odstranil video, na němž Trump znovu šířil chválu na hydroxychlorochin přestože americké zdravotnické úřady varují, že je ten lék neefektivní a a pro mnohé pacienty nebezpečný. Video níže:- Rusko šíří na třech serverech, InfoRos.ru, Infobrics.org and OneWorld.press dezinformace o koronaviru, například tvrdí, že koronavirus je na Západě uměle vytvořená biologická zbraň. Z DE - Očekává se, že letecká doprava se zotaví až roku 2024.- Itálie prodloužila nouzový stav do října 2020. Znamená to, že italský premiér může na zemi znovu uvalit karanténu.