Pokud se opravdu nebojíte Facebooku, nedáváte pořádně pozor

27. 7. 2020

Zažíváme už dlouho ekvivalent pandemie na sociálních sítích - nezastavitelnou nákazu, která rozšířila infekci do našeho informačního prostoru, nakazila náš veřejný diskurs, tiše a neviditelně ochromila naše volební systémy. Už to není o tom, zda se to stane znovu. Samozřejmě, že se to stane znovu. Nikdy to nepřestalo. Otázkou je, zda naše politické systémy - společnost, demokracie - dokáží přežít - věk Facebooku.Už jsme za zrcadlem. V roce 2016 využila nepřátelská zahraniční vláda Facebooku k systematickému ochromení a podvrácení amerických voleb. Nikdo, žádná firma, žádný jednotlivec, žádný stát nebyl za to nikdy pohnán k odpovědnosti.Zuckerberg tvrdí, že Black Lives Matter, jenže my víme, že Donald Trump použil nástrojů Facebooku k tomu, aby úmyslně potlačil možnost, aby se černoši a lidé z Latinské Ameriky účastnili amerických voleb . Nikdo za to nikoho nepotrestal.A i když známe jméno "Cambridge Analytica" a byli jsme na chvilku rozčíleni skutečností, že osobní data 87 milionů lidí byla ukradena a zneužita k politickým cílům včetně cílů Trumpovy kampaně, nikdo za to nebyl potrestán.A tohle všechno se týká jen Ameriky. Pro nás tady v Británii je ještě větší zúčtování, k němuž také nedošlo. Kdyby nebylo Facebooku, nedošlo by k brexitu. Budoucnost naší země s tisíciletou historií, na niž jsme tak hrdi, změnila cizí firma, o níž se ukázalo, že na ni nedosáhne britský parlament.Kdo v Británii tomu rozumí? Skoro nikdo. Výbor Dolní sněmovny pro výzvědné a bezpečnostní otázky možná, ten tento týden vyjádřil své ohromení, že se nikdo nepokusil vyšetřovat zahraniční zásahy do referenda o brexitu.Johnsonův Rasputin, jeho poradce Dominic Cummings, dobře rozumí roli, jakou Facebook sehrál při brexitu. Napsal o tom. Velmi podrobně. Vylíčil úmyslné zneužívání informací, zaměřených na neznámé jednotlié občany při předvolební operaci tak obrovského měřítka, jakou do té doby nikdo nezažil. Cummings pro brexit použil více než miliardu reklam na Facebooku, napsal Cummings. Stálo ho to jen pár halířů za každé zhlédnutí.Víme nyní velmi dobře, jak aktivisté za brexit zneužívali Facebooku. Víme, že byly záměrně využívány mezery v britských zákonech. A víme, že bylo dokázáno, že toto chování bylo protizákonné a "potrestali" ho "regulační úřady", o jejichž "regulačních předpisech" se ukázalo, že jsou naprosto bezzubé.Bude Facebooku zneužito pro ochromení amerických prezidentských voleb v roce 2020? Ano. Bude za to Facebook pohnán k odpovědnosti? Ne. Sledujeme systémový šok, který změní Ameriku navždycky? Ano. Protože Trump buď zvítězí v těchto volbách prostřednictvím využívání Facebooku, anebo je prohraje využíváním Facebooku. Obojí alternativa znamená katastrofu. V neděli řekl Trump v rozhovoru pro Fox News, že pokud prohraje volby, odmítne odejít z Bílého domu.Amerika, idea Ameriky, je na pokraji katastrofy. A ve studeném, mrtvém srdci této sebevražedné mise, kterou si vytvořila, je Facebook. Facebook a Amerika jsou nyní nedělitelné. Facebook, WhatsApp, Instagram, ty jsou nyní krevním oběhem amerického života a politiky. Krevním oběhem, který je nemocný.A tak je i celý svět nemocný, protože americký kapitalismus je vektorem, který tuto infekci rozšířil po celém světě. Algoritmicky zesílená "svoboda projevu" bez následků. Lži šířící se rychlostí blesku. Nenávist volně vyjadřovaná, volně sdílená. Etnická nenávist, bělošská nadřazenost, sílící nacismus, všechno se to šíří neviditelně, aniž by si toho kdokoli všímal.Pro Trumpovu kampaň 2020 je už mafie znovu v akci. Hlavní datový analytik firmy Cambridge Analytica, Matt Oczkowski založil novou firmu, Data Propria, která spolupracuje s digitálním ředitelem Trumpovy kampaně z roku 2016 Bradem Parscalem. A Trump zkoumá, kde jsou hranice. Může šířit inzeráty, které obsahují nacistické symboly? Ano, samozřejmě. (Staženy až poté, co je viděly miliony lidí.) Může šířit lži o hlasování poštou? Ano. Může vyhrožovat demonstrantům Black Lives Matter násilím? Ano. Bude moci zneužívat Facebook k zpochybnění legitimity prezidentských voleb? Sledujte ho.Ve světě bez následků vítězí zločinci. A agresivní multinacionální firma, jejíž podnikatelský model je ohrožen oponentem zločince, je v nejlepším případě na vážkách. V nejhorším je zločincovým spojencem.Tento týden byl Mark Zuckerberg nucen popírat, že má s Trumpem "tajnou dohodu". Prý je to absurdní. Podivná ozvěna jeho tvrzení z listopadu 2016, že je to "pěkně šílené" tvrdit, že by lži šířené na Facebooku sehrály roli při zvolení Trumpa.Nebylo to šílené. Byla to pravda. Víme to, protože FBI a kongresové výbory přepečlivě prozkoumaly zahraniční zásahy do amerických voleb. Byla to práce, která v Británii ani ještě nezačala. Nebylo náhodou, že jsme to tento týden zjistili. Protože v Británii je u moci jiný populista, který potlačuje pravdu: Boris Johnson.Facebook je i v ohnisku tohoto problému. Facebook umožňuje nepřátelským státům jako Rusko, aby na nás útočily v našich domovech. Je to geopolitická válka vedená nám před nosem, v naší kapse, na našem mobilu.To je dnes svět - svět Facebooku. A my v něm žijeme. A jestliže vás neděsí, co to znamená, je tomu tak proto, že jste nedávali a nedáváte pozor.Podrobnosti v angličtině ZDE