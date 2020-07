Německo-dánský seriál, který předpověděl COVID-19

28. 7. 2020



V německé televizi se vysílal seriál Sløborn, natočený loni, právě v době, kdy svět bojuje proti koronaviru



Když je v severní Číně objevena nemoc podobná ptačí chřipce, která vznikla u holubů, lidé žijící na idylickém ostrově v Severním moři si myslí, že se jich to netýká.



Ale jednoho dne přistane na pláži plachetnice s mumifikovanými mrtvolami britské manželské dvojice. Posléze se ukáže, že virus na ostrov přivezli.

Vypadá to, že je to zápletka, kterou inspiroval COVID-19, avšak ve skutečnosti byl seriál Sløborn, německo-dánská produkce, natočen loni a vysílal se v Německu a v Evropě právě v době koronavirové krize.Seriál ukazuje, jak se život na fikntivním ostrově promění v chaos a ve zkázu, zatímco se virus šíří. Ostrované mají nosit roušky a dodržovat sociální distancování. Zavedena je karanténa a šíří se konspirační teorie o původu pandemie.Je to "postapokalyptický thriller o katastrofě, moderní epos", který zkoumá "co se stane současným lidem, když se rozloží tenká slupka naší civilizace". Šéfové televize ZDF jeho vysílání málem zrušili, protože se obávali, že je seriál příliš blízký skutečnosti, a tak to bude pro diváky moc.Režisér a autor seriálu Christian Alvart uvedl, že byl inspirován myšlenkou, že katastrofy se "většinou dějí jinde". Chtěl vidět, co by se stalo, kdyby se katastrofa měla stát tam, kde žije.Podrobnosti v angličtině ZDE