Brexit vyvolal odliv mozků z Británie do EU

2. 8. 2020





Brexit vyvolal exodux ekonomicky produktivních lidí z Británie do zemí Evropské unie v měřítku, které by se normálně očekávalo jen jako důsledek závažné hospodářské či politické krize, vyplývá z nové studie oxfordské organizace BerlinResearch Partnership, na níž se podílí Oxfordská univerzita a čtyři berlínské instituce. Studie také zjistila, že obrovské množství britských občanů, kteří už žijí v zahraničí, získalo od roku 2016 občanství členského státu EU.



Ze studie vyplývá, že migrace z Británie do členských zemí EU stoupla o asi 30 procent ve srovnání s dobou před brexitem. Počet Britů žijících v zemích Evropské unie, kteří se rozhodli přijmout tamější občanství, stoupl o více než 500 procent a v Německu o 2000 procent.





Dr. Daniel Auer, spoluautor této studie, uvedl: "Tento nárůst v číslech je takové velikosti, jakou byste očekávali jen v situaci, kdy je země postižena zásadní hospodářskou či politickou krizí."



Studie také zjistila, že lidé, kteří odcházejí z Británie, patří k nejvzdělanějším a nejkvalifikovanějším jedincům z jakýchkoliv zemí. Mají nejvyšší příjmy. Znamená to, že brexit vyvolal odliv mozků nejtalentovanějších a nejproduktivnějších lidí na evropském kontinentu.



V Německu patří tito britští migranti k lidem, kteří vydělávají nejvíc. V roce 2019 měli průměrný měsíční plat 2812 euro.



V Evropské unni nyní žijí asi 1,2 miliony britských občanů. V Německu jich žije asi 120 000 - 150 000. Za poslední čtyři roky od referenda od brexitu dostalo 31 600 Britů německé občanství. V roce 2019 dostalo německé občanství 14 600 Britů. V roce 2015 to bylo 622 osob.



Téměř polovina všech britských občanů žijících v Německu bude mít do konce roku 2020 dvojí německé a britské občanství.



Spoluautor Daniel Tetlow dodal: "Sledujeme nový jen sociální migrace. V roce 2019 byli Britové těsně za Turky v žádostech o německé občanství - daleko před Poláky, Rumuny, Iráčany či Syřany."



