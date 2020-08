Souvislosti (ne vždy uvažované)

4. 8. 2020 / Miloš Dokulil

Vypadá jako „samozřejmost“, že se začali politikové, podnikatelé, ale i třeba sociologové zabývat tím, jak budou vypadat některé pracovní procesy, jakmile ta virová epidemie skončí? Vždyť část činností bylo možné převést do soukromí z celé řady pracovišť, aniž tím utrpěla kvalita a koordinace těch běžně zatím centrálně probíhajících prací. (Ještě že tu máme ten „informační věk“, že?)

Pak ovšem nepůjde jen o to, jak vysoké procento pracovníků nebude muset v pracovní dny zatěžovat dopravu a osobní čas cestou do práce. A co potom s náročně budovanými centry pro ty provozy, které mohou rezignovat na soustředění na jednom místě? Nemluvě o tom, jak různým navazujícím novým nárokům na bydlení přizpůsobovat různými službami satelitní bydliště.

Nemuseli jsme zatím brát ohledy na to, že v jednotlivých kontinentech se žije v různých jejich oblastech nemálo odlišně. Před sto lety se začaly na některých místech naší planety ty největší sociální rozdíly aspoň zčásti otupovat. Jinde – také vinou dosavadních sociálních, náboženských a kulturních „tradic“ – ta celková bída viditelně posledních několik desetiletí naopak roste. Už ten pobyt v městském ghettu ničím nepovznáší a navíc je ve více směrech rizikovější než v oblastech s kultivovanější zástavbou a službami. Samotní obyvatelé takových nouzově obývaných míst bývají vesměs hůř vzděláni, živí se příležitostnou prací, kterou ne vždy snadno dostanou, a nemají nutně návyky, aby udrželi své rodiny existenčně bez příliš velkých rizik; zvažme třeba jen případnou nemoc (včetně teď výše zmíněného koronaviru), nutnost odborného ošetření a cenu pojištěním nekrytých léků. Kde jinde má být kvalitní škola, než právě v těchto oblastech plných nouze? Jenže kde brát kvalitní učitele pro taková „vykřičená“ místa? A kde brát peníze, jimiž by byl uhrazen nejen provoz, ale již budování vhodných staveb, v nichž by výuka probíhala? (Aby třeba školní budova neměla pořád ještě vodovodní připojení zdravotně závadnými olověnými trubkami?)

Taky nemusíme zapomínat na nedávnou, dvakrát se opakující vlnu rasových nepokojů v USA, připomínanou často jenom jménem George Floyda, zabitého bílým policistou 25. května 2020. Příčinou této tragédie nebyla jen surovost policisty. G. Floyd naopak nežil v podmínkách, jež by mu automaticky umožnily a povzbudily ho osobně i sociálně kvalitněji žít. (Odkazuji zde též na svůj příspěvek: Zlatou rakev mučedníkovi policejní zvůle? ; vyšlo 11. června 2020 v BListech.)

Máme-li teď kolem sebe někdy riskantně jeden virus („covid-19“), světově významní politikové by kromě teď setrvalého zřetele k této nebezpečné epidemii neměli zároveň zapomínat, že tu máme kromě neustávajícího napětí především mezi USA a Čínsku lidovou republikou řadu menších ohnisek, kde stále teče krev také nevinných lidí, aniž se mezinárodním orgánům daří navodit v nich mírové poměry.