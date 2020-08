Tohle proboha používá UNIVERZITA pro svou reklamu?

4. 8. 2020

Tento příspěvek jako "zajímavý" či snad "poutavý" využívá ke své prezentaci "Univerzita Hradec Králové".



Na oficiálním univerzitním facebooku je uveřejněna výpověď jedné absolventky, jak bylo studium báječné, ale napsané neuvěřitelně vulgárně: ""husina až na prdeli", "mě každej bude vysírat", "sepisování těhlech krávovin", "slyšíš co jsi za magora", "chuť se na všechno vyloženě nejradši vysrat" etc.



To je teď v ČR ta univerzitní kvalita? ptá se Jaroslav Bajer. No, podívejte se:











Chtěl jsem Vás požádat, zda byste mohl ze svého univerzitního prostředí udělat letmé porovnání s nadanými, jistě i pečlivými studentkami v Hradci Králové, dodává.