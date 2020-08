Studie: Rostoucí teploty mohou způsobit více úmrtí než všechna infekční onemocnění dohromady

6. 8. 2020

Při scénáři vysokých emisí by se celosvětová úmrtnost do konce století zvýšila o 73 úmrtí na 100 000 lidí. Tento údaj téměř odpovídá současnému počtu obětí všech infekčních chorob, včetně tuberkulózy, HIV/AIDS, malárie, horečky dengue a žluté zimnice.

„Mnoho starších lidí umírá nepřímo kvůli teplu,“ uvedl environmentální ekonom a spoluautor studie Amir Jina. „Je to děsivě podobné Covidu-19 – zranitelní jsou ti, kteří mají zdravotní predispozice. Pokud máte problémy se srdcem a několik dní vás bude sužovat horko, budete mít nakročeno ke kolapsu," říká.



Chudší státy, které se nacházejí v nejteplejších oblastech světa, na tom budou nejhůře. Země jako Ghana, Bangladéš, Pákistán a Súdán čelí dalším 200 nebo více úmrtím na 100 000 lidí. Bohatší země, jako je Norsko a Kanada, mezitím zaznamenají pokles úmrtí, protože tamní zimy budou mírnější.



V tropech je to také špatné, pokračuje Jina. Je potřeba něco udělat pro chudé země, které mají mnohem méně možností, jak se na nové podmínky adaptovat. I když mají bohatší státy zvýšenou úmrtnost, mohou do adaptace investovat víc finančních prostředků než chudší země. Ve skutečnosti nejvíce změnami klimatu trpí ti, co se na nich podíleli nejméně, míní Jina.



V posledních letech propukají v USA, Evropě, Austrálii, Indii, Arktidě a jinde vlny veder. Mezitím rok 2020 bude buď nejteplejším, nebo druhým nejteplejším rokem v historii měření, což je v souladu s dlouhodobějším trendem zvyšujících se teplot.



Celý článek v angličtině ZDE