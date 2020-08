Nad námi visí Damoklův meč nukleární záhuby

8. 8. 2020 / Daniel Veselý

Tendenční historie vycházející přímo z Trumanova šuplíku zdůrazňuje nutnost použít atomovou bombu, protože by jinak sveřepý nepřítel nesložil zbraně a Američané by při dobývání japonských ostrovů přišli o stovky tisíc vojáků a nepřítel o miliony životů. Atomové zbraně prostě musely být nasazeny, aby mohly ukončit 2. světovou válku, jinak by to Spojené státy stálo více úsilí a krve. Tolik oficiální verze událostí, již si společnost automaticky osvojila, aniž by ji jakkoliv rozporovala.



Jenže důkazy nahromaděné během uplynulých desetiletí o okolnostech vedoucích ke svržení atomových pum na dvě japonská města svědčí o něčem jiném: jednoduše existovaly alternativy. Koneckonců tento zločin by dnes byl v rozporu s mezinárodním právem. Bílý dům v té době už dobře věděl, že do války s Japonskem vstoupí Sovětský svaz, čehož se Japonci obávali nejvíce. Americké a japonské archivy vydávají historické důkazy naznačující, že Japonsko by kapitulovalo, i kdyby USA nesáhly k jaderným zbraním. Truman a jeho spolupracovníci o tom věděli.



Navíc spojenci trvali na bezpodmínečné kapitulaci Japonska, čehož se Japonci báli, neboť se domnívali, že by císař – mnohými považován za božstvo – mohl stanout před mezinárodním tribunálem a být popraven. Jenže spojenci měli k dispozici zprávy svých tajných služeb, že vstup SSSR do války přinutí Japonsko ke kapitulaci. Truman a spol. také moc dobře věděli, že Japonci hledají cestu ke kapitulaci, jak soudí historik Gar Alperowitz.



Další archivní materiál svědčí o tom, že primárním záměrem atomového útoku na Hirošimu bylo usmrcení velkého počtu civilistů. Destrukce válečného průmyslu byla sekundárním záměrem. I přesto – nebo právě proto – prezident Truman ve svém prvním projevu po bombardování Hirošimy toto město označil za „vojenskou základnu“, aby tak ospravedlnil masakr desítek tisíců civilistů. Přitom špičky americké armády včetně budoucího amerického prezidenta Dwighta Eisenhowera či vedení amerického námořnictva svržení atomových bomb ostře kritizovali.



Zkrátka a dobře: Americká vláda se vědomě dopustila masové vraždy statisíců, aniž by ji k tomu nutily vnější okolnosti. Nadto se okolo celého incidentu dodnes vznášejí pohodlné mýty, což je vždy velice nebezpečné. Veřejnost tak svým hlasitým mlčením či lhostejností dává najevo svou neochotu zabývat se rostoucím jaderným rizikem. Ono také není divu, když se o tomto globálním nebezpečí příliš nehovoří. Jako by těch krizí už nebylo málo.



Vědci sdružení okolo časopisu Bulletin of the Atomic Scientists varují před džinem vypuštěným z láhve, jimž myslí právě riziko nukleární katastrofy. Spojené státy a Rusko disponují 90 procenty světového jaderného arzenálu a případný atomový konflikt mezi nimi by mohl usmrtit i miliardy lidí a prakticky tak ukončit fungování lidské civilizace. Ručička pověstného Doomsday Clocku nyní ukazuje 100 vteřin do půlnoci, což znamená, že lidská civilizace ještě nikdy předtím nečelila tak velikému riziku. A jaderný konflikt je jedním z hlavním pilířů tohoto rizika.



Představitelé předních jaderných velmocí, tedy Spojených států a Ruska, dělají všechno pro to, aby se pochod vstříc jaderné záhubě značně urychlil: modernizují atomový arzenál, vyvíjejí nové typy zbraní, zvažují jaderné testy apod. Trumpův Bílý dům také eskaluje vztahy s jadernou Čínou. Trumpova demoliční četa začala ničit globální bezpečnostní režim už před dvěma lety: nejdříve odstoupila od jaderné smlouvy s Íránem, poté vypověděla Smlouvu o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) a Smlouvu o otevřeném nebi. Pokud Donald Trump zůstane u moci – ať už legálně či ilegálně – na řadě je poslední položka – Nová dohoda START. Proč američtí spojenci důrazně netrvají na deeskalaci vztahů mezi USA, Ruskem a Čínou, když jde o hrátky s jaderným ohněm? Proč o tom sdělovací prostředky takřka neinformují?