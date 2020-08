Biden si vybral za viceprezidentku Kamalu Harrisovou

11. 8. 2020



Joe Biden jmenoval za svou viceprezidentku kalifornskou senátorkou Kamalu Harrisovou. Domnívá se, že to posílí jeho šance vítězství nad Donaldem Trumpem v roce, utvářeném globální koronavirovou pandemií a celostátní debatou o rasových problémech USA.



Harrisová se dříve ucházela o prezidentsku nominaci a působila jako odvážná prokurátorka. Je dcerou imigrantů z Jamajky a z Indie a je to první neběloška a první Američanka z Asie, nominovaná na viceprezidentku.



"Mám velkou čest oznámit, že jsem si zvolil Kamalu Harris - nebojácnou bojovnici za malého člověka, a jednu z nejlepších služebnic této zemi - za svou viceprezidentku," napsal Biden na Twitteru.I když se Biden a Harris střetli loni během demokratických prezidentských debat, stala se Bidenovou silnou stoupenkyní a významným hlasem prosazujícím rasovou spravedlnost ve volebním roce, plném celostátních protestů proti rasové diskriminaci po policejní vraždě George Floyda.Rozhodnutí nominovat Harrisovou má obrovský význam i pro politickou budoucnost Demokratické strany.Biden, jemuž je 77 let a byl byl nejstarším kdy zvoleným prezidentem, se charakterizuje jako "přechodový kandidát", jako "most" k nové generaci politických předáků, což vede ke spekulacím, že kdyby byl zvolen, bude prezidentem jen na jedno funkční období.Tím, že si vybral pětapadesátiletou Harrisovou, jmenoval potenciálně budoucí americkou prezidentku.Harrisová patří k nejprominentnějším černošským ženám v americké politice a je populární ve všech částech Demokratické strany. Předtím, než byla zvolena do Senátu r. 2016, působila šest let jako generální prokurátorka v Kalifornii.Podrobnosti v angličtině ZDE