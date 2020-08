Uprchlíci utíkají z Francie do Británie před brutalitou francouzské policie

17. 8. 2020





Žadatelé o azyl v Británii a ve Francii popisují zranění, která jim spáchala francouzská policie. Britská ministryně vnitra Priti Patel informovala, že mnoho uprchlíků se rozhodlo vydat se na nebezpečnou cestu malými čluny přes kanál La Manche, protože jsou přesvědčeni, že Francie je rasistická země.



Jeden muž ve francouzském městě Dunkirk sdělil deníku, že mu francouzská policie nedávno bitím zranila ruce. Jiný uprchlík, jemuž se podařilo dostat se do Británie, svědčil, že ho francouzští policisté bili do obličeje a zranili mu oči: "Francouzská policie mě tvrdě zmlátila. Zranili mi oči a stále ještě tím trpím. Francouzská policie je pro žadatele o azyl velmi špatná," zdůraznil.Podle zpráv sdělila britská konzervativní ministryně Priti Patel konzervativním poslancům, že uprchlíci mají obavy, že budou ve Francii mučeni.Clare Moseley z organizace Care4Calais, charitativní instituce, která pomáhá mnoha žadatelům o azyl v severní Francii, vyjádřila znepokojení nad tím, co viděla - jak francouzská policie zachází s uprchlíky. "Zdá se, že si francouzská policie může dělat naprosto, co chce," řekla. "Je to kultura, kterou považuju za šokující."Četní žadatelé o azyl uvedli, že jedním z důvodů, proč se uprchlíci pokoušejí dostat přes kanál La Manche do Británie, je snaha uniknout před násilím francouzské policie, které je zvlášť traumatizující pro osoby, které ve svých domovských zemích přežily mučení.Druhým důvodem jsou nesmírně dlouhé odklady po podání žádosti o azyl, než se uprchlíkům ve Francii dostane ubytování nebo jakékoliv podpory.Orsi Hardi z komunity Taizé, která podporuje množství uprchlíků v severní Francii, vysvětlil, že mnoho uprchlíků se snaží dostat do Británie - vidí to jako poslední možnost najít po nebezpečné cestě bezpečí."Jediným způsobem jak zůstat ve Francii je v současnosti požádat o azyl, a systém je přehlcený, takže je nesmírně nelidský během té doby, kdy lidé čekají na uybytování a podporu.Osoby, které připluly do Británie z Francie na malých člunech, jsou zadržovány v detenčním imigračním středisku u letiště Gatwick. Více než deset z nich zahájilo hladovku. Muži, kteří přišli z celé řady válečných zón včetně Jemenu a Súdánu, uvedli, že raději zemřou v Británii, než aby byli posláni zpět do Francie či jiné evropské země.Jeden muž držící hladovku sdělil novinářům: "Jsem mrtvola ve vazbě."Jiný muž z Jemenu uvedl, že se pokusil požádat o azyl ve Španělsku, ale bylo mu řečeno, že bude muset čekat déle než rok a přespávat na ulici, než se jeho žádostí o azyl budou úřady zabývat, tak se pokusil dostat se do Británie."Moje cesta byla strašlivá. Přešel jsem mnoho zemí - Mauretánii, Mali, kde mě pašeráci chtěli prodat do otroctví, Alžírsko, Maroko. Přešel jsem přes poušť. Strávil jsem 12 hodin na moři, když jsem se v březnu plavil přes kanál La Manche. Myslel jsem, že zmrznu, ale zachránila mě britská pobřežní stráž. Posílám svůj hlas veřejnosti. Tohle je poslední příležitost říci lidem, co se nám dělo na naší cestě a co se nám děje nyní ve vazbě.Podrobnosti v angličtině ZDE