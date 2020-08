V Atlantickém oceánu je desetkrát více plastů, než se dosud předpokládalo

19. 8. 2020

Nová měření v prvních 200 metrech vod Atlantického oceánu nalezla, že je tam v asi 5 procentech oceánu mezi 12 až 21 miliony tun mikroskopických částic tří nejběžějších typů plastů. Znamená to, že je v Atlantiku asi 200 milionů tun těchto nejběžnějších plastů.Předchozí odhady, založené na kalkulacích množství nezpracovaných městských odpadků v pobřežních oblastech, byly, že do Atlantiku bylo za posledních 65 let vypuštěni 17 až 47 milionů tun plastů.Politikové by měli uvažovat, co proti tomu dělat. Obrovské množství plastů v mořích ohrožuje mořskou flóru a faunu. Lidé dosud vědí velmi málo, jak to ohrožuje jejich existenci.Podle současných trendů by se množství plastů v oceánech mělo v nadcházejících 20 letech ztrojnásobit.Podrobnosti v angličtině ZDE