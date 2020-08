Joe Kennedy útočí na senátní křeslo v Massachusetts

24. 8. 2020 / Kristian Vagenknecht

Oba kandidáti se přitom považují za progresivisty. Proto je taky záhadou, že Kennedy vůbec kandiduje. Ed Markey je navíc s Alexandriou Ocasio-Cortez spoluautorem rezoluce Green New Deal. Spolupředkládal rovněž Sandersův návrh na reformu zdravotnictví Medicare for All. Kennedy se k těmto návrhům sice také připojil, ale vždy s jistým zpožděním. U Medicare for All mu to třeba trvalo celé dva roky. V debatách se proto zatím Markeymu poměrně dařilo tvrdit, že progresivní je na Kennedym jen jeho příjmení a zbytek je politický kalkul. Nechybí ani menší citlivá kontroverze, že Kennedy byl při studiu na Standfordu členem bratrstva Kappa Alpha, jehož duchovním vůdcem je dodnes generál Konfederace Robert E. Lee. Od tohoto spolku se však Kennedy distancoval.



Kennedy se naopak soustředí na to, aby Markeymu vyčetl každé kontroverzní hlasování v Kongresu za jeho dlouhou politickou kariéru – od toho, že byl ještě v 70. letech odpůrcem potratů, až po jeho hlasování pro válku v Iráku v roce 2003. Chce tak ukázat, že Markey je politikem minulosti.

Přesto není žádným překvapením, že progresivní hvězdy Alexandria Ocasio Cortez, Elizabeth Warren, hnutí Sunrise Movement nebo herečka a aktivistka Jane Fonda vyjádřili jednoznačnou podporu právě Markeymu, který se na ni v kampani často odvolává. Ocasio-Cortez (30) ke své podpoře výrazně staršího senátora ve volebním spotu říká: „Když jste progresivista, tak se nepočítá váš věk, ale věk vašich ideálů.“



Kritiku si však od progresivistů zaslouží Bernie Sanders, který senátora Markeyho nepodpořil. Sanders tímto ukázal svůj dlouhodobý deficit, který ho letos patrně stál i prezidentskou nominaci – a to je absence jistého politického talentu. Markey sice není tak levicový jako Sanders a ani ho nepodpořil v boji o prezidentskou nominaci, ale v tomto případě vermontský senátor odepřel pomoc kandidátovi podporujícího progresivní návrhy, na kterých samotné Sandersovo hnutí staví. Jedná se o podobně amatérskou chybu, jako když Sanders během primárek velmi netakticky nepožádal o podporu vlivného kongresmana Clyburna z Jižní Karolíny, a umožnil tak Joe Bidenovi dostat se zpátky do hry. Sanders zároveň zanechal osamocené své skutečné spojence z demokratických primárek, jako jsou stoupenci klimatického hnutí Sunrise Movement a zejména kongresmanka Ocasio-Cortez.



Naopak vcelku nečekaná je čerstvá podpora pro Kennedyho III. od šéfky demokratických kongresmanů Nancy Pelosi; důvod k ní se však nabízí. Jméno Kennedy není totiž jen magnet na hlasy, ale hlavně na peníze. Sama Pelosi Kennedyho v roce 2018 jmenovala do Výboru pro kongresovou kampaň Demokratické strany (DCCC) a ten měl v této pozici od stranických sponzorů pro ostatní kandidáty získat přibližně pět milionů dolarů. Pelosi uvedla, že cítila povinnost se mu odvděčit za jeho zásluhy v boji za znovuzískání dolní komory Kongresu v roce 2018.



Kennedy přitom ještě před volbami 2016 o tuto nabízenou pozici neměl jevit zájem, patrně právě proto, aby si tím nezhoršil vztahy s republikány. Jedna studie ho v roce 2015 dokonce popisovala jako nejvíce nadstranického (bipartisan) kongresmana v Nové Anglii, což vrhá stín i na Kennedyho loajalitu.



Primárky v Massachusetts se uskuteční 1. září. Průzkumy zaznamenaly vysoký počet nerozhodnutých voličů a predikují těsný výsledek. Progresivní senátor Markey si však pro tuto kampaň už osvojil atraktivní levicové heslo, které příznačně obrací naruby právě slavný citát prezidenta J. F. Kennedyho: „Je na čase SE zeptat, co může tvá země pro tebe udělat.“