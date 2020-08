Jediným rozdílem mezi vámi a mnou je to, že vy jste měli štěstí

21. 8. 2020





Dobrý den. Omlouvám se, že jsem okupoval útes, ale chci se s vámi podělit o několik slov.

Jmenuju se Hasan a před pěti lety jsem byl na druhé straně tohoto kanálu La Manche a snažil jsem se překročit jej do Anglie. Tyto útesy byly z našeho provizorního tábora ve Francii viditelné a představovaly naději. Naději, že budu moci žít bezpečným a stabilním životem zde v Británii poté, co jsem uprchl ze své válkou zničené země.

Jmenuju se Hasan a před pěti lety jsem byl na druhé straně tohoto kanálu La Manche a snažil jsem se překročit jej do Anglie. Tyto útesy byly z našeho provizorního tábora ve Francii viditelné a představovaly naději. Naději, že budu moci žít bezpečným a stabilním životem zde v Británii poté, co jsem uprchl ze své válkou zničené země.



Podobně jako ti, kdo přicházejí poslední dobou, musel jsem svěřít svou důvěru pašeráku lidí, protože bezpečná a právní možnost jak v Británii požádat o azyl nebyla a stále není k dispozici.



Přeplout moře v gumovém člunu je děsivé a zdrcující. Zdrcující, protože máte pocit, že jste tak bezmocní a bezvýznamní. Nepřál bych to svému nejhoršímu nepříteli.



Navzdory rostoucímu počtu lidí, jimž se podaří přeplavit se přes kanál La Manche a žádat zde o azyl, Británie nečelí uprchlické krizi. Na světě je asi 30 milionů uprchlíků a Británie je domovem jen 1 procentu z nich.



Británie ale čeli jiným krizím. avšak uprchlíci jsou znovu zneužíváni k odvádění pozornosti od skutečných krizí, jimž tato země čelí.



Ty krize způsobili lidé, kteří tuto zemi řídí.



Řeknu to znovu. Zneužívají nás, aby odvedli vaši pozornost od toho, jak špatně si poradili s touto pandemií.



Posledních několik měsíců prokázalo, že lidé, kteří učinili Británii svým domovem, neváhali vyhrnout si rukávy a zajistit, aby tato země nezkolabovala během nejhorší krize veřejného zdraví v moderní historii.



Sklízejí ovoce a zeleninu, naplňují regály v supermarketech, rozvážejí jídlo z restaurací, starají se o staré a nemocné občany. Pracují jako řidiči autobusů a já jsem uklízeč ve své nemocnici.



Jediným rozdílem mezi vámi a mnou je to, že vy jste měli štěstí.



My jsme si sami nezvolili, aby naše země začaly být tak nebezpečné, že i smrtící moře nabízí lepší vyhlídku.



Posledních několik měsíců prokázalo, že odkudkoliv ve světě jsme přišli, jsme sjednoceni láskou a obavou o své nejbližší.



Stejně jako vy my chceme to, co je nejlepší pro nás a pro naše rodiny.

0