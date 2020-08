Pravicoví extrémisté v USA používají islamistické propagandistické metody

26. 8. 2020

Američtí pravicoví extrémisté a hlasatelé bělošské nadřazenosti přijímají stejné metody získávání a radikalizace online, jaké vypracoval "islámský stát", informuje Patrick Tucker.

Nová studie ukazuje, že za Trumpa extrémní pravice a nacionalisté posílili a získali odvahu vynořit se ze stínu na veřejné světlo. Ale v minulém roce si jejich metody online vypůjčovaly u násilných džihádistů.

Na paralely mezi oběma skupinami znepřátelených extrémistů upozornila nová studie společnosti Babel Street.

Výzkumníci studovali několik skupin s různým přesvědčením a strukturou, včetně neonacistické skupiny Atomwaffen Division a ozbrojené protivládní skupiny Not Fucking Around Coalition (NFAC). Tyto striktně hierarchicky organizované skupiny ostře kontrastují Boogaloo Boys, decentralizovaným uskupením bez silného vedení, které očekává občanskou válku v USA vyvolanou sociálním a rasovým napětím a vyznačuje se nošením havajských košil.

Tyto skupiny se navzájem odlišují, ale po roce sledování jimi šířeného obsahu online se ukázalo, že dochází k výraznému průniku mezi členy a tyto organizace sdílejí společnou sadu taktik, technik a procedur pro sdílení obsahu a přitahování potenciálních nových členů. Mnohé z těchto technik vypracoval "islámský stát", který uspěl sdílením násilného obrazového materiálu online na konvenčních sociálních médiích a poté vytvořil menší, aktivnější skupiny a sítě. Když začal být vytlačován z platforem jako Facebook, přetáhl členy na zakódované kanály jako Telegram.

Ačkoliv obsah sdílený pravičáky je velmi odlišný od IS a méně často je zjevně násilný (spíše založený na memech, zejména v případě Boogaloo Boys), proces oslovování členů prostřednictvím populárních otevřených stránek a fór a poté jejich natlačení do menších digitálních skupin pochází z dílny IS, říká Tucker Holmes ze společnosti Babel Street.

Podrobnosti v angličtině: ZDE