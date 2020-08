"Polská vláda vyzývá Rusko, aby okamžitě ustoupilo od plánů vojenské intervence v Bělorusku, pod falešnou záminkou ´obnovení kontroly´ - od hostilního aktu v rozporu s mezinárodním právem a lidskými právy běloruského lidu, který by měl svobodně rozhodnout o svém osudu," uvedl šéf vlády na Twitteru.

🇵🇱 government urges Russia to immediately withdraw from plans of a military intervention in Belarus, under false excuse of 'restoring control' – a hostile act, in breach of international law and human rights of Belarusian people, who should be free to decide their own fate.