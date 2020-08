USA: Republikáni zničili dosavadní normy využíváním vládních funkcí na stranickém sjezdu

26. 8. 2020





Trumpovi spojenci a členové jeho rodiny také využívali lží s cílem vylíčit Trumpa jako nejlepší naději pro americkou budoucnost



Mluvčí demokratického prezidentského kandidáta Joea Bidena konstatoval, že v sjezd v úterý prezentoval "alternativní realitu", která ignorovala vážnost koronavirové pandemie i její hospodářský dopad.

Ve svém projevu Larry Kudlow, šéf rady hospodářských poradců v Bílém domě, hovořil o pandemii jako o něčem v minulosti. Přitom v USA umírá stále každý den na koronavirus kolem tisíce osob.Zemřelo více než 175 000 lidí a více než 5,7 lidí bylo v USA nakaženo, je to více než v jakékoliv jiné zemi na světě.Mike Pompeo se stal prvním americkým ministrem zahraničí za posledních 75 let, který oslovil republikánský sjezd. Vyvolalo to kritiku, že zneužívá své vládní funkce pro politický zisk.Nejsympatičtější projev pronesla Melanie Trumpová. Zmínila se o pokračující americké epidemii opioidů a dotkla se i vysoké úmrtnosti na koronavirus. Co se týče protestů Black Lives Matter, Melanie Trumpová se vyhnula tomu, co dělali ostatní republikánští mluvčí, totiž neobvinila z nich anarchisty.Podrobnosti v angličtině ZDE